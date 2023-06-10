我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

物價通膨壓垮房貸…法拍屋年增14% 佛州、加州、德州最慘

川普涉帶走核武、國防機密文件 危害國安遭控37重罪

新手爸一覺醒來無法比OK 減壓手術恢復

修瑞瑩
一般人正常可以比出渾圓的「OK」的手勢(左)，但「前骨間神經症候群」患者因拇指與食指屈指的深肌無力，OK的「O」就比不圓了(右)。（圖：台灣成功大學醫學院附設醫院提供）
一般人正常可以比出渾圓的「OK」的手勢(左)，但「前骨間神經症候群」患者因拇指與食指屈指的深肌無力，OK的「O」就比不圓了(右)。（圖：台灣成功大學醫學院附設醫院提供）

一名新手爸爸，抱著剛出生的小寶貝睡了一夜，起床後卻發現右手無法比出「OK」的姿勢，本以為一段時間後會改善，但經過半年多的復健治療仍無效，到骨科就醫才發現是「前骨間神經症候群」，接受減壓手術後兩周，已經能恢復比OK的手勢了。

台灣成功大學醫學院附設醫院骨科部醫師柯伯彥表示，前骨間神經為正中神經的其中一條分支，特別之處是其純為運動神經，受到壓迫時感受不到麻木或刺痛，但會單純因其支配的拇指與食指屈指深肌無力，造成無法比出OK的手勢。

他表示，造成前骨間神經症候群的原因，可能是因為外傷、骨折、穿刺傷、外傷或骨折後前臂劇烈腫脹造成的腔室症候群，或是從事粗重工作引起「屈指淺肌」或「旋前圓肌」發炎腫脹造成壓迫，像這名新手爸經過一夜壓迫前臂而發生，較為少見。

柯伯彥說明，若患者沒有罹患類風濕疾病或痛風性關節炎等，可持續觀察，絕大多數可在半年內恢復；類風濕疾病或痛風性關節炎則會讓輕微的壓迫就造成神經病變，所以若超過半年沒恢復，需再考慮是否罹患這類疾病。

早期發現前骨間神經症候群，可藉由超音波導引進行「神經解套注射」解除神經的壓迫。柯伯彥指出，此療法為局部注射在「屈指淺肌」及「旋前圓肌」神經交界的位置，鬆開肌肉和神經交界的沾粘，讓神經消腫，以達到神經解套的目的。但若經過半年症狀仍持續，則需考慮接受手術來放鬆神經。

成大骨科醫師柯伯彥教大家伸展「屈指淺肌」及「旋前圓肌」的動作，手臂向前伸直並與肩...
成大骨科醫師柯伯彥教大家伸展「屈指淺肌」及「旋前圓肌」的動作，手臂向前伸直並與肩同高(左)，掌心朝上，另一手壓著虎口往下扳(右)，維持20秒再放鬆秒。（圖：台灣成功大學醫學院附設醫院提供）

柯伯彥也提醒從事粗重工作的勞工朋友，平時可多做「屈指淺肌」及「旋前圓肌」的伸展動作：手臂向前伸直並與肩同高，掌心朝上，另一手壓著虎口往下扳，維持20秒再放鬆3秒，早晚至少各換手做30次，以避免肌肉長期的緊張而造成神經的壓迫。

手術 骨科 肌肉

上一則

鼻腔有腐臭魚腥味 鼻涕竟是罪魁禍首

下一則

痔瘡或大腸癌？ 醫師教怎分辨血便

延伸閱讀

3周暴瘦14公斤 男星失聰、血尿甚至「橫紋肌溶解症」

3周暴瘦14公斤 男星失聰、血尿甚至「橫紋肌溶解症」
常伸展、坐站姿端正 防坐骨神經痛

常伸展、坐站姿端正 防坐骨神經痛
新手爸與寶貝睡一覺起來不能比OK 原來是這疾病

新手爸與寶貝睡一覺起來不能比OK 原來是這疾病
運動傷害處置錯誤 恐致二次傷害 須開刀治療

運動傷害處置錯誤 恐致二次傷害 須開刀治療

熱門新聞

早餐享用甜甜圈與咖啡是許多人的喜好選項。(美聯社)

這些習慣千萬避免 營養師盤點八個關於吃早餐的雷區

2023-06-02 12:12
田納西州納許維爾57歲男子馬金尼斯今年2月下定決心減肥。但他的減肥計畫竟是連吃「麥當勞」100天，而這個方法竟讓他甩肉約27公斤。（取材自推特）

田州238磅男連吃麥當勞100日減60磅 營養師這麼說

2023-06-03 05:09
沙丁魚是Omega-3營養補充劑的經濟實惠替代品。(取自pexels)

這個食物好處多 可取代Omega-3營養補充劑

2023-06-02 11:59
濕熱內蘊型的濕疹會出現發紅、搔癢的現象。圖為情境照。（台北慈濟醫院提供）

「芒種」到來易濕熱致身體發炎 醫師指少吃這四類食物

2023-06-06 05:28
圖片來源 ／健康醫療網

老化逃不了 多吃3色食物搭配5穴位按壓 降衰退速度

2023-06-09 01:15
圖片來源 ／健康醫療網

糖尿病引發蝴蝶效應 全身器官恐遭殃

2023-06-03 01:30

超人氣

更多 >
SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公

SAT近滿分 佛州亞裔高中生遭6名校拒絕 控平權措施不公
國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住
四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃

四種保護心臟餐 心臟科醫生最愛吃
紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應

紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應
紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打

紐約15歲華裔高中生 地鐵內遭3非裔搶劫、木棍毆打