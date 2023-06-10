新手爸一覺醒來無法比OK 減壓手術恢復

一般人正常可以比出渾圓的「OK」的手勢(左)，但「前骨間神經症候群」患者因拇指與食指屈指的深肌無力，OK的「O」就比不圓了(右)。（圖：台灣成功大學醫學院附設醫院提供）

一名新手爸爸，抱著剛出生的小寶貝睡了一夜，起床後卻發現右手無法比出「OK」的姿勢，本以為一段時間後會改善，但經過半年多的復健治療仍無效，到骨科 就醫才發現是「前骨間神經症候群」，接受減壓手術 後兩周，已經能恢復比OK的手勢了。

台灣成功大學醫學院附設醫院骨科部醫師柯伯彥表示，前骨間神經為正中神經的其中一條分支，特別之處是其純為運動神經，受到壓迫時感受不到麻木或刺痛，但會單純因其支配的拇指與食指屈指深肌無力，造成無法比出OK的手勢。

他表示，造成前骨間神經症候群的原因，可能是因為外傷、骨折、穿刺傷、外傷或骨折後前臂劇烈腫脹造成的腔室症候群，或是從事粗重工作引起「屈指淺肌」或「旋前圓肌」發炎腫脹造成壓迫，像這名新手爸經過一夜壓迫前臂而發生，較為少見。

柯伯彥說明，若患者沒有罹患類風濕疾病或痛風性關節炎等，可持續觀察，絕大多數可在半年內恢復；類風濕疾病或痛風性關節炎則會讓輕微的壓迫就造成神經病變，所以若超過半年沒恢復，需再考慮是否罹患這類疾病。

早期發現前骨間神經症候群，可藉由超音波導引進行「神經解套注射」解除神經的壓迫。柯伯彥指出，此療法為局部注射在「屈指淺肌」及「旋前圓肌」神經交界的位置，鬆開肌肉 和神經交界的沾粘，讓神經消腫，以達到神經解套的目的。但若經過半年症狀仍持續，則需考慮接受手術來放鬆神經。

成大骨科醫師柯伯彥教大家伸展「屈指淺肌」及「旋前圓肌」的動作，手臂向前伸直並與肩同高(左)，掌心朝上，另一手壓著虎口往下扳(右)，維持20秒再放鬆秒。（圖：台灣成功大學醫學院附設醫院提供）

柯伯彥也提醒從事粗重工作的勞工朋友，平時可多做「屈指淺肌」及「旋前圓肌」的伸展動作：手臂向前伸直並與肩同高，掌心朝上，另一手壓著虎口往下扳，維持20秒再放鬆3秒，早晚至少各換手做30次，以避免肌肉長期的緊張而造成神經的壓迫。