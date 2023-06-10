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魚油飯後吃… 保健品最佳服用時間1次告訴你

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專家建議，應選擇最豐盛1餐後來補充魚油。（路透）
專家建議，應選擇最豐盛1餐後來補充魚油。（路透）

愈來愈多民眾固定補充魚油，但有些人空腹服用，腸胃不適，甚至嘴巴泛出腥苦味，台灣台北市藥師公會理事長張文靜表示，魚油屬於脂溶性維他命，不宜空腹食用，建議於飯後吞下，搭配食物油脂，提高吸收度。

魚油含有豐富Omega-3，可藉由食物中油脂，來提高吸收度，張文靜建議，隨餐或是飯後服用魚油，且應選擇最豐盛一餐後來補充魚油。如能持續補充，維持體內Omega-3濃度，就能達到不錯的保健效益。

簡單來說，依照個人飲食習慣，看哪一餐比較油膩，就選在餐後服用魚油。如果飲食一向清淡，在那一餐後補充魚油，就無所謂。如果希望排除油脂，則建議跟食物一起吃，以提高效果。老人家如吞嚥功能變差，在選擇魚油時，避免顆粒過大，以免吞不下去。

不少人空腹時服用魚油等保健食品，幾分鐘後即感腸胃隱隱作痛，張文靜指出，一般來說，在空腹時服用含有鈣、鎂、鋅等礦物質的維他命，較容易引發腸胃不適，例如，綜合維他命就含有多種礦物質，因此，應在餐後服用。

再者，人體七成新陳代謝能量必須倚賴食物，如果不吃早餐，新陳代謝尚未啟動，建議吃早餐，再服用健康食品。

許多民眾習慣每天補充多種維他命，張文靜提醒，各有各的最佳服用時間點，在對的時間服用，效果才會更顯著。

1. 葉黃素、魚油：均屬於脂溶性維他命，建議餐後服用，但兩者不宜同時吞下肚，魚油應於飯後立即吃，葉黃素則等餐後30分鐘再吃。

2. 綜合維他命、維他命D3：建議早餐飯後吃。

3. 維他命B群：建議中午餐後吃。

4. 魚油：建議晚餐吃，因為一般晚餐較為油膩

5. 維他命C：屬於水溶性維他命，任何時間均可補充。

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