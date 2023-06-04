【食力】吃這癢、吃那也癢？中醫師教你針對體質調養過敏症狀

你也會早上起床打噴嚏、流鼻水嗎？又或者吃特定食物時會皮膚癢、嘴唇或眼皮浮腫呢？這些都是過敏 的症狀之一。要怎麼改善容易過敏的體質，中醫師建議不要自己隨便補，應請醫師確定體質後，再吃補藥。

最近台北知名拉麵店宣布將推出夢幻食材新口味「大王具足蟲拉麵」，熟客表示味道與香味有點像龍蝦與螃蟹。我的門診中，也有身體容易過敏的病人，問我能不能去吃這個造型特殊，有點像宮崎駿經典動畫《風之谷》劇中「王蟲」的拉麵？其實台灣是個美麗的海島國家，海鮮多又美味，不過由於海鮮水產類食品通常含有容易讓人引起過敏反應的組胺酸（經過細菌和酵素反應後可以產生組織胺），以及原肌球蛋白（tropomyosin），尤其是甲殼類海鮮含量更高，如果本身就容易對蝦蟹等甲殼類過敏者，吃海鮮前我都叮嚀要注意自己是不是有過敏的體質，吃的時候會不會出現：皮膚癢、嘴唇或眼皮浮腫，如果有這些症狀出現，要非常小心，可能是食物過敏。

這些食物會引起食物過敏

以台灣為例，成年男性10大慢性食物過敏分別為蛋黃、花生、蛋白、腰果、蜂蜜、黃豆、牛奶 、小麥、葡萄、鰻魚；成年女性則為蛋白、蜂蜜、花生、腰果、蛋黃、黃豆、牛奶、小麥、奇異果及鳳梨；兒童10大慢性食物過敏原，依序為小麥、鰻魚、蛋黃、鱈魚、黃豆、綠豆、蛋白、花生、大蒜及葡萄柚。

食物過敏可分為「急性食物過敏」與「慢性食物過敏」2種，吃完東西嘴唇突然腫起來或身體起紅疹，大約持續30分鐘左右就會慢慢恢復正常，這類屬於「急性食物過敏」；另外一種「慢性食物過敏」則是進食後2～3天後才開始逐漸出現症狀。食物過敏則通常通常以皮膚發癢、眼睛發癢、關節 疼痛為主。其中堅果過敏的排行，以花生第1、杏仁果第2、芝麻第3、腰果第4，而加工方式不同，嚴重度也會不一樣，例如高溫烘烤或油炸過，又淋上糖漿的，所造成的過敏最嚴重！另外，堅果的過敏不見得只會出現皮膚癢的症狀，也常常合併某處關節僵硬、甚至疼痛。普遍都認為堅果是最健康的、而起司含有大量鈣質，應該也很健康，其實天底下沒有一項東西是一定好或不好的，只能說適合不適合。而且就算適合，吃多了也不好。

誰比較容易慢性食物過敏？慢性食物過敏往往對食物敏感的反應，偏向是全身性的症狀，例如頭痛、注意力不集中、疲勞、濕疹，甚至是關節疼痛、腸胃道不適等症狀，但是也因為這些症狀，讓人沒聯想到是不是與前幾天某種食物有關連，久而久之，慢性食物過敏的問題就會成為反覆發作的主要原因。如果是經常腸胃道消化不良，尤其是吃完東西容易脹氣、便祕或拉肚子的人，會比較容易有慢性食物過敏的問題。

藥物過敏 應主動與醫師說明

除了食物過敏之外，藥物過敏、也蠻常見的，常見類型有兩類：

1、立即藥物過敏型：吃藥幾小時內就會發作，常見症狀有皮膚紅疹、眼睛或嘴唇水腫、頭暈、呼吸不順、腹痛，停藥一般就會自行改善。

2、延遲藥物過敏型：一般在2∼10天後才發作，常見症狀有皮膚紅斑、發燒、眼睛灼熱、吞嚥不適，比較嚴重的有皮膚發生疼痛性紅疹水疱，甚至全身大面積皮膚剝落，嘴巴和眼睛的黏膜潰瘍。

吃什麼中藥也會過敏？ 體質太虛引起不適應

西藥藥物比較容易引起過敏的是抗生素和退燒止痛消炎藥，通常是較嚴重的延遲型過敏。

中藥藥物過敏比較常見於富含蛋白質藥材，如蜈蚣、殭蠶等，可能產生輕微的立即型過敏。不過有些人吃一包中藥就明顯感到某些不舒服，其實並不是過敏，而是體質太虛，藥性只要偏寒一點或偏熱一點就立刻不適應。

中醫調整過敏體質、常以改善體質為方向，常見下列3種證型：

1.、肺虛血熱型：

常見症狀：吃燒烤、海鮮、油炸等熱性食物，加上自己本身如果體質偏熱時，更容易過敏，常見除了過敏症狀之外，還有口乾，苔薄黃，脈象細數，中藥治療方法：消風散為主方，並根據症狀酌加桑葉、菊花、蟬衣，如果是下肢較為嚴重的，則酌加車前子、蒼朮、黃柏等藥，如果兼見便秘者，則酌加大黃等藥。

2.、腎虛型：

常見症狀：過敏常反覆發作，只要腰酸、疲倦、月經後，即使平常不會過敏的食物、也變成容易過敏，中藥治療方法：地黃飲子為主方，如兼有嚴重血虛，可酌加四物湯，如肝火甚、口苦、口乾，則酌加龍膽泄肝湯。

3、脾虛型：

常見症狀：容易腹瀉、食慾不佳，這種過敏類型最常見於小朋友，中藥治療方法：參苓白朮散為主方，如果有點過敏鼻炎、容易感冒或者氣喘，可酌加黃耆、黨參、防風等中草藥。

平時如何用食補保養 改善過敏體質？

改善容易過敏的體質、吃補藥，是國人常用的方式，不過阿利博士建議不要自己隨便補，建議先請醫師看過體質後再吃補藥。我提供常用的三個保養方給容易過敏的朋友，也先請您的中醫師診斷一下您的體質：

1、肺虛血熱的過敏體質：

粉光元氣茶

材料：粉光蔘10公克、桂花1公克、菊花1公克、枸杞10公克、

做法：上述材料、用800cc的熱水、浸泡10分鐘後飲用即可

2、腎虛型的過敏體質：

粉光蔘豬心湯

材料：粉光蔘30公克、黃耆10公克、紅棗10顆、豬心1個、水8碗

做法：

1.將豬心洗淨，整個不用切，加入中藥及水，放入電鍋燉煮約1小時。

2.等豬心熟了，取出豬心切片，再放入湯中一起吃。

3、脾虛型的過敏體質：

植萃博士茶

材料：南非博士葉5公克、人參鬚10公克、茴香0.5公克

做法：上述材料、用800cc的熱開水、浸泡10分鐘後飲用即可

按摩這4個穴道 可以減緩過敏不適

這4個穴道：曲池穴、內關穴、血海穴、與三陰交，一天做2到3次，每個穴位按壓1至2分鐘，對於減緩搔癢不適、有不錯效果。

平時飲食該如何注意 才可以有效預防過敏

阿利博士不建議只少吃會過敏的食物，因為這樣會影響營養均衡，不妨多建立下列飲食概念：

1、中藥勿自行服用，畢竟中藥也是屬於藥物的一樣，自己開方保養自己的健康、總是冒險

2、茶葉、咖啡、酒精等刺激性飲料，要適量

3、少吃含有食品添加物的加工食品

4、肉類可以放心食用，但海鮮則要適量

5、夏天多吃西瓜與梨子最安全，蔬菜水果、盡量選用當令食物。

夏天有些地區時雨時熱，早上起床打噴嚏、流鼻水的過敏情形增加，如果此時遇到特別食物或者特定中西藥物，可能過敏現象會更容易發作。阿利博士建議：如果自己的體質是屬於容易過敏，建議少吃一些中醫所謂的「發物」後，常見發物如：甲殼類海鮮、動物內臟、熱性水果（芒果、荔枝、榴槤、櫻桃）、香菇、南瓜、茄子、大蒜、堅果類（花生、巧克力）、酒精性飲料等，當然如果真的很想吃，也建議先少量試試看會不會過敏。如果皮膚過敏發作時，可以局部冰敷降低癢的感覺，洗澡時水溫不宜過高，並且避免到悶熱場所。如果皮膚過敏症狀持久不好，或同時誘發氣喘，以及嚴重過敏引起呼吸道腫脹，出現呼吸困難時，應立刻就醫治療，畢竟過敏的症狀是可輕也可嚴重的。(本文授權轉載自食力)