術後出現幻覺？當心是缺乏「這1種」維生素

圖片來源 ／健康醫療網

78歲陳先生有雙下肢周邊動脈閉塞症的病史，右腿有多處潰瘍並伴有皮膚壞死，已持續數月之久。就醫隨即安排進行手術 治療。然而，在手術後第二天患者出現術後譫妄，包括精神狀態改變、幻覺、情緒不穩定等症狀，所幸在接受密切的監測和治療後，術後譫妄情況順利地緩解。

年長者「術後譫妄」 出現情緒不穩、幻覺需多加注意

奇美醫療財團法人奇美醫院麻醉部醫師洪國全表示，「術後譫妄」是一種在手術後出現的精神狀態異常，通常在手術後的24至72小時內開始發生，但有時也可能在手術後的數週內出現。根據2020年一篇回顧性文章指出，術後譫妄通常發生在老年病人身上，特別是進行大手術的病人，譫妄症狀通常在數天至幾週內會緩解。術後譫妄的具體症狀包括精神狀態改變、思考混亂、幻覺、譫語、不安、激動或抑制、情緒不穩定，以及對現實環境的錯誤認知等。若在嚴重的情況下，病人可能會出現暴力行為或自我危害的行為，需要特別注意安全。

缺乏「維生素D」 術後譫妄風險高於正常人1.5倍

洪國全指出，術後譫妄的發生原因並不十分清楚，但可能與手術者本身、麻醉藥物、發炎反應、疼痛、電解質紊亂、慢性疾病等因素有關；對於已出現術後譫妄的病人，需要及時進行監測和治療，以保護其安全和健康。

除了上述已知的危險因子之外，奇美醫院麻醉部團隊經由2015年至2021年的相關文獻統合分析研究，發現2,673位病人中，年齡介於55歲至84歲年齡較大者與術後譫妄症有強烈的相關性，且維生素D缺乏是另一個會造成術後譫妄的危險因子，維生素D缺乏的病人之術後譫妄發生機率是正常人的1.5倍左右，此發現於(2022)年刊登在麻醉領域第一名的Journal of clinical anesthesia期刊。

手術前「微量營養素檢測 」 調理健康避免術後譫妄

洪國全說明，維生素D缺乏在老年人中非常普遍。由於老年人身體機能下降、皮膚的合成能力下降、飲食不均衡以及日曬時間減少等因素導致維生素D缺乏。因此，建議老年人增加維生素D的攝取量，途徑包括日曬、食物攝取和補充劑等方式來維持體內適當的維生素D濃度，每天攝取量約400至600國際單位(IU)的維生素D，若是嚴重缺乏者，可能需要補充更高劑量。使用維生素D補充劑，應遵循醫療專業人員的建議，以避免過量攝入維生素D。

【延伸閱讀】

如何正確獲得維生素D？ 藥師教你小撇步！

「瘦胖子」是什麼？ 糖尿病死亡風險較肥胖 者高2倍

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58025

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw