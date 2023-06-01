50歲男多數有解尿1問題 尿不乾淨、半夜常跑廁所恐中招

圖片來源 ／健康醫療網

一名年約55歲的王伯伯，他近日發現自己開始有頻尿、小便變細甚至是解尿困難的症狀，晚上睡覺時也因為急尿感要起床2到3次，影響到睡眠的品質。白天上班時因為解小便解不乾淨，需常跑廁所，造成工作上的困擾。同事看到他的狀況，建議他去看泌尿科門診。經診斷後，發現是因為攝護腺肥大引起的排尿障礙，經過服藥後，症狀己大幅改善。

攝護腺肥大引排尿問題 50歲以上男性最常見

臺北醫學 大學新國民醫院泌尿科董劭偉醫師指出，其實攝護腺肥大引起的排尿症狀，對於超過50歲以上的男性是個惱人的問題。根據美國的統計指出，排尿障礙是年長男性前三大就診的原因，而亞洲的男性常輕忽了這些症狀，到了尿不出來或腎臟功能受到影響時才去就診，常只能接受手術 的治療，而錯失可以用單純服藥控制的時間。

造成泌尿道症狀原因多 指診＋抽血揪出癌風險

董劭偉醫師指出，有許多原因可能造成泌尿道的症狀，如結石、神經或內科方面疾病的影響。如果排除掉這些問題，病患到了門診時，一般會安排基本的檢查包括指診、尿液檢查及抽血檢查攝護腺指數 。指診除了能初步評估攝護腺的大小及是否有摸到腫塊，配合抽血檢驗攝護腺指數，可以偵測出是否有攝護腺癌的風險。

治療攝護腺肥大用藥有2種 需經醫師專業評估

目前治療攝護腺肥大的藥物主要有二種，一種是甲型交感神經阻斷劑，另一種是5-甲型還原酶抑制劑，各有其優缺點。甲型交感神經阻斷劑可以幫助攝護腺放鬆，好處在於作用效果快，通常服藥一週後就會有明顯的改善，壞處是可能有降低血壓的風險，造成頭暈的現象，另外它並無法讓攝護腺縮小，所以如果過大的攝護腺或是服藥後經過一段時間，可能效果就不會那麼顯著；至於5-甲型還原酶抑制劑的作用在於減少男性荷爾蒙在攝護腺的作用，可以讓攝護腺縮小，缺點在於服藥後六個月攝護腺大小才會有明顯的變化，另外可能影響到性功能。所以該使用何類藥物或合併一起使用需由泌尿科醫師針對個人的情況來做評估。

此外，如果服藥一段時間後，藥物的效果變差，或有反覆泌尿道感染或尿滯留等併發症，經過重新檢查評估後，就可能需使用手術的方式治療。

攝護腺問題影響大 定期檢查是不二法門

雖然大部份解尿的症狀並沒有立即性的風險，但是董劭偉醫師提醒，攝護腺問題可能造成男性生活睡眠品質及工作上的影響，如果放置不理，更有可能造成尿滯留及腎功能損傷。所以50歲以上的男性，如果有泌尿道的症狀，建議每一年定期檢查攝護腺指數及門診評估，以期達到早期發現及治療，改善長期的生活品質。

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資料來源：健康醫療網

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