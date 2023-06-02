「六味地黃丸」微調配方 可減少腦梗塞面積

中藥複方PM012，是由熟地黃、山藥、山茱萸、茯苓、澤瀉、牡丹皮、枸杞等藥材組成。（圖：國衛院提供）

中醫千年老藥「六味地黃丸」除了補腎保健、調整體質，還可能有助於中風 復健、改善肢體障礙等療效。台國家衛生研究院神經及精神醫學 研究中心與南韓 攜手一項有關缺血性腦中風的動物實驗，結果顯示，微調「六味地黃丸」成分比例的「中藥複方PM012」，可有效減少中風大鼠腦神經細胞損傷、降低梗塞面積。

國家衛生研究院神經及精神醫學研究中心副研究員劉誠珍表示，研究發現，腦缺血後人體將大量釋放「谷氨酸」，以致鈣離子大量進入細胞、大腦產生發炎反應，神經細胞凋亡，進而造成動作功能障礙。

這項研究發現，「中藥複方PM012」可減少中風大鼠腦部的「谷氨酸」釋放，降低神經細胞損傷與凋亡，而腦影像和行為觀察也證實了腦部血管梗塞面積較小，行為障礙獲得改善。

中國醫藥大學教授陳玉芳表示，「中藥複方PM012」與常用於補腎的「六味地黃丸」成分相似，但比例不同，主要成分包括枸杞子、熟地黃、山藥、山茱萸、茯苓、澤瀉、 牡丹皮等藥材， 其中芍藥苷和熟地黃的成分5-羥甲基糠醛（5-HMF）具有抗炎、抗凋亡和抗內質網壓力功能。

劉誠珍表示，南韓正在進行「PM012」阿茲海默病患臨床試驗，未來可得知「PM012」在預防和治療阿茲海默症的效果。至於PM012對缺血性中風的效果，台即將進行臨床試驗，確認安全性與有效劑量，最快5年內可完成三期試驗，成為治療缺血性中風新藥。

中醫師陳潮宗說，「六味地黃丸」是千年老藥，具有補腎保健之功效，若身體機能減退、衰老，或罹患慢性疾病，調養身體常使用此中藥複方，且不少民眾將它視為健康食品。

陳潮宗指出，雖然「六味地黃丸」副作用不大，一般民眾若有抗衰老、抗老化等需求，每天服用「六味地黃丸」，還不會太大問題，但建議用藥之前，先請中醫師評估，如果血壓偏高、腸胃不好，更應謹慎用藥。