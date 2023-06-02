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「六味地黃丸」微調配方 可減少腦梗塞面積

邱宜君、李青縈
中藥複方PM012，是由熟地黃、山藥、山茱萸、茯苓、澤瀉、牡丹皮、枸杞等藥材組成。（圖：國衛院提供）
中藥複方PM012，是由熟地黃、山藥、山茱萸、茯苓、澤瀉、牡丹皮、枸杞等藥材組成。（圖：國衛院提供）

中醫千年老藥「六味地黃丸」除了補腎保健、調整體質，還可能有助於中風復健、改善肢體障礙等療效。台國家衛生研究院神經及精神醫學研究中心與南韓攜手一項有關缺血性腦中風的動物實驗，結果顯示，微調「六味地黃丸」成分比例的「中藥複方PM012」，可有效減少中風大鼠腦神經細胞損傷、降低梗塞面積。

國家衛生研究院神經及精神醫學研究中心副研究員劉誠珍表示，研究發現，腦缺血後人體將大量釋放「谷氨酸」，以致鈣離子大量進入細胞、大腦產生發炎反應，神經細胞凋亡，進而造成動作功能障礙。

這項研究發現，「中藥複方PM012」可減少中風大鼠腦部的「谷氨酸」釋放，降低神經細胞損傷與凋亡，而腦影像和行為觀察也證實了腦部血管梗塞面積較小，行為障礙獲得改善。

中國醫藥大學教授陳玉芳表示，「中藥複方PM012」與常用於補腎的「六味地黃丸」成分相似，但比例不同，主要成分包括枸杞子、熟地黃、山藥、山茱萸、茯苓、澤瀉、 牡丹皮等藥材， 其中芍藥苷和熟地黃的成分5-羥甲基糠醛（5-HMF）具有抗炎、抗凋亡和抗內質網壓力功能。

劉誠珍表示，南韓正在進行「PM012」阿茲海默病患臨床試驗，未來可得知「PM012」在預防和治療阿茲海默症的效果。至於PM012對缺血性中風的效果，台即將進行臨床試驗，確認安全性與有效劑量，最快5年內可完成三期試驗，成為治療缺血性中風新藥。

中醫師陳潮宗說，「六味地黃丸」是千年老藥，具有補腎保健之功效，若身體機能減退、衰老，或罹患慢性疾病，調養身體常使用此中藥複方，且不少民眾將它視為健康食品。

陳潮宗指出，雖然「六味地黃丸」副作用不大，一般民眾若有抗衰老、抗老化等需求，每天服用「六味地黃丸」，還不會太大問題，但建議用藥之前，先請中醫師評估，如果血壓偏高、腸胃不好，更應謹慎用藥。

中風 醫學 南韓

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