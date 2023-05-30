電池、內衣鋼圈、牙刷…誤吞異物千奇百怪 醫教處理方法

圖片來源 ／健康醫療網

誤吞異物事件其實經常發生，任何人都有可能不慎誤吞下異物，嚴重程度可大可小，要看異物是否尖銳或是有腐蝕性，以及異物所在位置、停留在體內時間長短而定。部分非尖銳的異物大多可以等待身體自然排出，但如果誤食的是別針、鈕扣電池、巴克球等物品，需要盡快就醫取出，避免造成嚴重的併發症 。

異物嗆入氣管 嚴重恐造成窒息死亡

台灣南投醫院肝膽腸胃科醫師黃仲岐指出，異物如果嗆入氣管內，輕則造成氣管內組織發炎或肺部擴張不全，轉成肺炎或膿胸，重則造成急性呼吸道阻塞而窒息死亡；如果異物不慎進入上消化道，則可能會造成食道撕裂傷，甚至刺穿食道引起縱膈腔感染，致死率高。

而異物如果進入到腸胃道，可能會導致腸胃道穿孔，有感染風險，可能會引發腹膜炎、敗血症甚至休克，危及生命。腸胃道也可能造成阻塞導致嘔吐、無法進食甚至需要開刀取出。如果異物是有腐蝕性，進入身體內可能造成黏膜損傷、食道穿孔、灼傷或可能會併發食道狹窄、氣管食道瘻管、聲帶麻痺等狀況。

曾遇誤吞牙刷 卡十二指腸導致腹痛

誤食異物案件相當常見，南投醫院在臨床上接觸過各式各樣的異物事件，除了常見的魚刺、骨頭、果核，也遇過吞食假牙、鐵釘、螺絲釘、電池、內衣鋼圈等，甚至曾處理過誤吞整支牙刷，民眾因為牙刷卡在十二指腸導致腹痛，所幸經內視鏡夾出後，未造成身體其他傷害。

細嚼慢嚥有耐心 誤吞異物切勿催吐

黃仲岐建議，平時吃東西要有耐心，細嚼慢嚥，降低誤吞異物的風險。民眾如誤吞異物，若有呼吸道阻塞時，應採取哈姆立克法急救。若確認異物進入食道，切勿自行嘗試以吞飯、喝醋、催吐等方法解決，避免導致更嚴重的傷害；可嘗試將異物咳出，如果無法取出，而且感受到明顯不適，可就醫由醫師協助診療。

【延伸閱讀】

肛門卡異物！電池、釘書機都有人塞過 護理師曝急診處理SOP

不是搞笑！「怕與香蕉共處一室」 10種罕見恐懼症

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57962

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw