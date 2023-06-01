運動強化核心肌群 有效預防下背痛

死蟲式 。 （記者王勇超／攝影）

運動可強化核心肌群，增加腰椎保護力，間接保護坐骨神經的健康。台灣高雄市立大同醫院骨科 醫師楊琮誠表示，下背痛是骨科診間很常見的狀況，民眾可以在家做一些簡單的筋膜伸展運動，預防下背痛發生。

楊琮誠說，核心肌群簡單的定義，從骨盆腔往上到橫膈膜，包圍脊椎、腹部臟器的肌肉 ，都可以稱為核心肌群，可說是人體的天然護腰。表層的核心肌群，就是腹肌、腹斜肌，深層的就是腹橫肌，以及脊椎旁邊的多裂肌，如果可以強化這些肌肉，對下背痛會有幫助，但如果本身已經是嚴重退化、或脊椎嚴重歪斜，當然就需要背架的支持及藥物治療。

訓練下背核心肌群

大同醫院的物理治療師林士峰說，穩定的核心肌群，如同天然的護腰，民眾在家裡可以做死蟲式、狗鳥式、棒式運動，不過棒式運動的難度較高，如果做完棒式之後反而更痠痛，建議先練習死蟲式、狗鳥式就好，確定自己核心肌群有足夠的力量支撐後，再進行棒式運動。

★死蟲式

預備動作：躺在地板或較硬的床墊，腰部不能懸空，肚臍要往下壓。可以把一隻手放到後腰部，肚臍出力往下把手壓下去，覺得肚子有點痠痠的，就是使用到正確的核心肌群了。過程中要保持正常的呼吸，不要憋氣。

●一腳抬起，大腿與身體呈九十度，小腿與身體平行，腰部不能懸空，才代表核心肌群有用力。換腳重複同樣姿勢。一隻腳可做20到30下。

●兩隻腳同時彎起往上抬，大腿與身體呈九十度、小腿與身體平行，維持肚臍往下壓，注意骨盆不能翹起，雙腳抬起到定位後，再慢慢放下。重複20到30下。

死蟲式。 （記者王勇超／攝影）

★狗鳥式

預備動作：在平坦處用小狗姿勢趴著，雙腳膝蓋、雙手手掌，四點趴在地上，要讓肚臍周圍的肌肉用力收縮，背就會拱起來。在呼吸的狀態下，維持肚子的收縮，才能讓核心肌群一直用力，如果可以掌控這個姿勢，就能進行動態運動。

狗鳥式1 。（記者王勇超／攝影）

●把一隻腳往後踢、向後伸直，肚子保持用力，再慢慢把腳收回來，換另外一隻腳伸出去，再慢慢收回來。可以搭配手跟腳一起動作，重複做20到30下，休息一下再做，可以做三回合。

狗鳥式2 。 （記者王勇超／攝影）

★棒式運動（Plank)

●標準動作是用手肘垂直撐住身體，腹部出力，讓肚子與膝蓋離開地板，夾緊臀部，兩腳的腳尖與肩膀同寬，過程中不要憋氣，保持自然呼吸。

棒式運動（Plank)。 （記者王勇超／攝影）

●如果一開始只能撐幾秒鐘，可以重複做五、六次以上，慢慢地讓自己能一次撐到30秒到60秒。林士峰說，做棒式運動時，如果覺得有困難，可以先用膝蓋著地的方式來完成。

下背痛的舒緩動作

林士峰說，下背痛多數來自姿勢不良或久坐肌肉緊繃，要舒緩下背痛，可以做伸展活動放鬆下背肌肉。

★躺姿

躺下，雙腳彎起來，雙手抱在膝蓋上，將膝蓋慢慢往胸口壓，慢慢地伸展，不要太用力，覺得有點緊繃的感覺就可以，時間至少維持30秒到1分鐘。

躺姿伸展。 （記者王勇超／攝影）

★趴姿

跪下來，讓臀部坐在小腿上，雙手舉高，慢慢吸氣，吐氣時，雙手與身體往前摸到地面，臀部慢慢坐下來，保持呼吸，感覺下背部的肌肉慢慢伸展開來。雙手可以慢慢往前移動，保持正常呼吸，過程維持30秒到1分鐘，再慢慢地起來，恢復臀部坐在小腿上的跪坐姿勢。