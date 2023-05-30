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5大健康信念 背後真相

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一般認為紅肉含有大量飽和脂肪比較不健康，但事實並非如此簡單。（本報資料照片）
一般認為紅肉含有大量飽和脂肪比較不健康，但事實並非如此簡單。（本報資料照片）

新近的研究顯示，吃未加工的紅肉可能不會增加患心臟病或癌症的風險。人們每天應該吃多達10份水果和蔬菜，這可以降低認知能力下降、失智症、糖尿病等風險，而且種類越多越好。

對於睡眠時間，每天七到八小時的睡眠可提高認知表現，睡眠不足會增加全因死亡率的風險。步行萬步為最佳步行量，超過這步數後效益會遞減，但步伐比步數重要。每天喝兩公升水並不基於科學建議，大部分的水分是從食物中攝取的，一般成年人飲水量在1公升到6公升之間。

一般人為了保持健康付出許多努力，像是對紅肉避之唯恐不及，斤斤計較每天的睡眠時間或是日常的飲水量等，然而這些建議真的都有科學依據嗎？以下為幾個常見問題的解答。

1.吃紅肉對身體不好？

一般認為紅肉含有大量飽和脂肪較不健康，但事實並非如此簡單。幾項研究表明，吃更多的紅肉與增加患前列腺癌和心臟病的風險之間存在關聯，但現在人們普遍認為，紅肉與疾病風險之間的關聯可能會混淆，因為許多研究並未區分加工（培根、香腸、漢堡和熟肉）和未加工紅肉攝取量之間的差異。

營養和補充劑研究數據庫Examine.com的研究員Brady Holmer表示，近期幾項研究發現，食用未經加工的紅肉實際上可能不會增加患心臟病或癌症的風險，而且主要的健康組織都建議人們可以繼續食用未經加工的紅肉。

2.每天吃5份蔬果？

如果你還沒有這樣做，那麼壞消息是：五份實際上可能是最少的。Holmer表示，許多研究發現，大致上這個數量與改善健康有關，但也有證據表明，每天食用多達10份這些食物可能是有益的。一般來說，吃更多水果和蔬菜的人，認知能力下降和患失智症以及糖尿病的風險較低，甚至可能會減輕壓力。

Holmer指出，對於長期健康而言，每天兩份水果和三份蔬菜的益處最大，而且種類越多越好。此外，不同類型的蔬菜與水果的營養成分並不一致，深色綠葉蔬菜和十字花科蔬菜，例如青花菜、球芽甘藍和高麗菜是營養素含量較豐富的蔬菜，而漿果類往往比香蕉富含抗氧化劑。

睡眠時間為七到八小時的參與者，其認知表現優於睡更多或睡更少的參與者。（取材自pe...
睡眠時間為七到八小時的參與者，其認知表現優於睡更多或睡更少的參與者。（取材自pexels）

3.需要8小時睡眠？

2017年發起一項有史以來規模最大的睡眠研究中，報告稱睡眠時間為七到八小時的參與者，其認知表現優於睡眠時間多於或少於此時間的參與者。而那些只睡四小時或更短時間的人，其認知表現比他們實際年齡大了將近九歲。

值得注意的是，2010年發表的一項回顧研究表明，睡眠不足會增加死亡率的風險。

4.每天走1萬步？

日行萬步首次出現於1960年代，當時概念的推出其實和計步器行銷有關，但已成為廣為人知的都市傳說。不過，2022年發布的一項研究發現，步行可以降低因心血管疾病和癌症而過早死亡的風險，而步行萬步為最佳步行量，超過這步數後效益會遞減。

另一項針對失智症的研究發現了類似的結果，證明每天只需走3800步就有效。但研究也發現步伐可能比步數更重要，因為在失智症的研究發現，健行者較快步伐顯示的好處遠遠超過步行的步數。整體而言，步行的效益可能在萬步附近開始遞減，但若體力可以負荷的話可以做得更多，並且步伐也能稍微快一點。

5.每天喝兩公升水？

保持補充水分很重要，但每天飲用兩公升的水並非基於科學的建議，純粹是合理的建議而已。1945年，美國國家研究委員會曾寫道：「對大多數成年人來說，適當的水份攝取量為每日2.5公升……其中大部分是在食物中攝取到的。」而1974年，美國營養學家Frederick J Stare博士的一本書指出：「每天應攝取多少水？這通常由各種生理機制很好地控制，但對於一般成年人來說，約為24小時內六至八杯水，可以是咖啡、茶、牛奶、汽水、啤酒等。水果和蔬菜也是良好的水分來源。」

另外，2022年一項研究揭示人們在其一生中飲水量存在很大差異，實際上每人每日平均飲水量在1公升到6公升之間。

步行的效益可能在萬步附近開始遞減。（本報資料照片）
步行的效益可能在萬步附近開始遞減。（本報資料照片）

蔬菜 失智 心臟病

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