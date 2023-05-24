上班族壓力大常熬夜易「爆肝」中醫傳授保肝之道

（圖：健康醫療網提供）

上班族常熬夜加班、壓力過大，心情往往會煩躁憤怒，小心這恐傷肝傷腎，且會使得免疫力 下降容易生病。工作繁重、生活緊張的上班族要如何保肝健體呢？深入研究肝臟的中醫師李深浦說明，肝就像是人體的將軍，平日要保持睡眠充足、避免冰飲，肝的氣血充足，思慮敏捷有新意，衝刺事業才會更有勁。

肝臟如將軍 影響精神與思緒

肝臟位於人體的右上腹，負責消化、代謝、合成及解毒的功能，而且對人體精神起著重要的作用。古人用將軍征戰時的深謀遠慮比喻肝的功用，《黃帝內經》描述「肝者，將軍之官，謀慮出焉。」肝的氣血充足，思維敏捷、才智得以發揮、做事更踏實。

李深浦中醫師表示，以前的人靠體力勞動工作，現代人電腦與手機整天不離身，工作與生活以精神為主軸，他形容此現象為「神耕時代」來臨，也就是用精神在耕耘事業。

許多人經常喊著工作壓力大、學生一念書就想睡覺。李深浦中醫師說明，肝主新陳代謝，壓力大顯示能量不足，因此無法有創新思考、容易分心想睡；因此，保養肝臟很重要，肝氣足，人才會有精神、思緒靈活以及有創新的能力。此外，做事業也不能疏忽膽，「膽者，中正之官，決斷出焉。」肝跟膽都顧好，有謀略與決斷力，能對未來有遠見和判斷，對事業與人生更有助益。

免疫力下降 熬夜生氣最傷肝

在傳統中醫的角度來看，情緒變化是五臟的表現，古籍《黃帝內經》記載：「心藏神，肝藏魂，肺藏魄，脾藏意，腎藏志。」如果肝血虛，人就會容易動怒、煩躁，動肝火。肝主疏泄，熬夜與生氣最傷肝。若因情緒因素而內傷，將影響肝的疏泄功能，進而出現肝氣鬱結的現象。

中醫觀點認為，所謂的「爆肝」就是免疫力下降，若是經常感冒、皮膚不好、精神不佳、頭腦混沌等等，都可能顯示肝不好。有「養肝丸之父」稱謂的中醫師李深浦表示，人要保養肝，不是只有肝臟器官本身要顧好，肝的能力與肝的精神更為重要，肝臟出毛病就是肝病，等到變成肝病，用藥治療就更麻煩了。

肝升清降濁 新陳代謝排毒素

肝臟的機制為升清降濁、新陳代謝，將不好的毒素排出，人才會清爽有精神。李深浦中醫師表示，免疫力強大的人，碰到疫情 不需要打多劑疫苗 ，即使有確診也是輕症；「你要讓你的自律神經運轉，讓你的體氣充足，所以我們叫做感覺，感是陰，覺是陽，感是由外而內的感情，而體內的能量、陽氣就是免疫力。」

李深浦提醒，肝最主要的功能是新陳代謝，就是排除毒素，而且光排毒不夠，還要促進新細胞再生，才能夠達到完整的作用，「比方說肝硬化，你沒有讓它再生新的細胞，它怎麼會好呢？」為追求更先進且符合時代要求的中藥，他來美國進行研究，並提醒民眾，想要顧好肝，不僅是攝取保肝品，平日首重的就是要避開冰飲、規律運動、睡眠充足、不要煩惱太多，保持健康作息。

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