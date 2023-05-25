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糖尿病吃素？ 恐營養不均

聯合線上
濃郁的湯，糖分、鹽分、脂肪含量通常也很可觀，糖友宜淺嘗即止。(Getty Images)
濃郁的湯，糖分、鹽分、脂肪含量通常也很可觀，糖友宜淺嘗即止。(Getty Images)

50歲的林先生被診斷患有糖尿病，他聽其他病友說，糖尿病適合吃素，便開始了素食生活，三餐吃素不吃肉，沒想到糖尿病情況卻不如預期。其實，素食中有一些過度加工的仿肉食品，會讓糖友攝取過多糖、鹽、油脂和熱量，素食者大多沒有補充蛋類和奶類，容易造成營養不充足。糖友想要做好健康管理，建議還是掌握多元飲食原則，才能事半功倍、健康加分。

台灣國民健康署考量現代人生活趨於靜態，熱量消耗減低，造成各式代謝相關慢性病盛行，因此參考最新流行病學研究成果，提出新版「每日飲食指南」。建議糖友和大多數人攝取六大類食物，才能得到多元的營養。

每個人所需的營養，會依年齡、體型、活動量有所不同。以每日需要1500大卡為例，建議每日攝取全榖雜糧類2.5碗(其中1/3為未精緻)、豆魚蛋肉類4份(1份以7公克蛋白質計算)、乳品類1.5杯(1杯=240毫升)、蔬菜類3份(1份=100公克生重)、水果類2份(1份=100公克可食部位)、油脂與堅果種子類4份，其中油脂3份，堅果種子1份(1份以5公克脂肪計算)。

糖尿病患控制病情，一定要做好血糖控管。(歐新社)
糖尿病患控制病情，一定要做好血糖控管。(歐新社)

另外，常見許多糖友以為自己吃得很健康，殊不知自己正狂踩看似安全的「飲食陷阱」，讓我們一一來破解這些飲食迷思：

【飲食陷阱1】

以為「吃素」就代表「健康」

吃素仍要注重多元攝取六大類食物營養，若只吃特定幾種食物，長期下來缺乏多元營養，素食中的加工食品也可能會添加過多油跟鹽，造成身體的負擔。

【飲食陷阱2】

三餐只吃燙青菜、水煮食物

油脂也是不可或缺的營養素，油脂攝取不足會影響到脂溶性維生素A、D、E、K的攝取，長期之下可能造成這些維生素的缺乏，並隱藏其他健康風險。

【飲食陷阱3】

外食族吃番茄炒蛋、宮保雞丁，以為吃鹹食就很安全？

若非吃素的人，外食便當常會吃到番茄炒蛋、宮保雞丁等醬料濃稠食物，大多添加過多糖分與鹽分；麵線羹、蚵仔煎等勾芡食物採用精緻澱粉，高GI且熱量高，丸子等加工製品也是有較多油脂的食品，糖友少吃為妙。

【飲食陷阱4】

補充營養多喝湯

飯前一小碗湯，能夠增加飽足感，減少主食的攝取量，但不能覺得湯很美味就多喝幾碗，尤其是味道濃郁的湯，糖分、鹽分、脂肪含量通常也很可觀，糖友宜淺嘗即止。

番茄炒蛋常添加過多糖分與鹽分。(本報資料照片)
番茄炒蛋常添加過多糖分與鹽分。(本報資料照片)

【飲食陷阱5】

吃毛豆當零食，一下子就嗑完半包？

市售冷凍毛豆方便取得、營養價值高，被視為補充植物性蛋白質的聖品。不過和其他蔬菜比起來，毛豆的澱粉和熱量較高，糖友不宜吃過量。

5原則 糖友也可輕鬆享受美食

糖尿病飲食禁忌多、好麻煩？其實，只要透過事先計畫、正確觀念，糖友也可以輕鬆吃美食，建議糖友日常飲食把握以下五大原則：

1. 湯品選用清湯：用餐時可先喝清湯，增加飽足感，再多吃一些蔬菜類及優質蛋白，最後再吃澱粉類和水果。

2. 注意烹調方法：減少使用沾醬、調味料等，少吃醬菜和醃漬物，可搭配天然調味料提味，減少鹽分的攝取。

3. 多吃原型食物減少加工食品：食物盡量以少加工的原型食材為主，丸餃等火鍋料、臘肉等都要淺嘗即止。

4. 不要讓自己餓過頭：下午茶和消夜可選擇茶葉蛋、小型的地瓜帶皮吃，或是用營養補充品代替零食點心，以免自己因為太餓、隨便亂吃一通，或是吃下比平時還多的食物。

5. 留意蛋白質的攝取：糖友飲食需攝取多元充足的營養，特別留意蛋白質攝取，才有助於健康維持。年紀大的長輩更需要攝取充足蛋白質，增加肌肉量，建議搭配市售的糖尿病配方營養品，更方便有效率的補充營養。

毛豆的澱粉和熱量較高，糖友不宜吃過量。（取材自pixabay）
毛豆的澱粉和熱量較高，糖友不宜吃過量。（取材自pixabay）

糖尿病 蛋白質 蔬菜

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