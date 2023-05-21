血管瘤女孩「戰勝歧視」當網紅 擁近5千粉絲

（圖：健康醫療網提供）

28歲的「立言」出生時鼻子以下到頸部皮膚即有著大片紅色血管瘤，遭遇許多不友善的眼光與挫折，但她學習各種技能、出國打工訓練膽量，更決定用自己真正的樣子經營頻道，擁有4893位粉絲！她分享：「我只是有血管瘤，不該因為異樣眼光就遮遮掩掩生活！希望透過努力傳遞『愛美是天性，但審美沒有定義』這樣的信念。讓社會大眾了解血管瘤、認識臉部平權，才能減少不友善和歧視 」。

從小飽受異樣眼光

立言出生時，鼻子以下到頸部皮膚有著大片紅色的血管瘤，使得她從小飽受異樣眼光和嘲笑。上大學後，立言也想交朋友，享受多采多姿的生活，但卻感受到別人的不自在或保持距離，原本聊得來的網友，也在看到她照片後就疏遠斷聯。讓立言自我懷疑，失去對人的信任，甚至陷入憂鬱低谷數度自傷，形容自己「像是碎了一樣。」考

取咖啡 品質鑑定師 更挑戰開設新分店

透過陽光基金會協助，立言慢慢修補受傷的心和自信，最終考取全球僅有6千多人的咖啡品質鑑定師，並申請到澳洲打工度假，「出國這一年讓我長足了勇氣，不再害怕遇到新的人事物，尤其是不再懼怕面對人群！」勇敢的她投身必須接觸人群的餐飲業，積極完成內外場工作，甚至挑戰從無到有設立新分店。

經營頻道 讓社會認識血管瘤、臉部平權

立言同時學習美妝、繪圖、影像攝製等技能經營社群 ，持續練習跟人互動。雖然不時有酸民刺激，被歧視的創傷總在被盯著看時隱隱作痛，但立言轉念一想，自己只是有血管瘤，不該因此遮遮掩掩地生活，決定經營短影音頻道，讓社會大眾了解血管瘤和臉部平權，至今已有4893粉絲。立言表示：「以前化妝是為了遮掩血管瘤，現在是為了自己開心。」

粉絲也紛紛留言「妳很美，笑容也很甜，妳是很棒的一個女孩子」、「別人說你不好，那是他們在造孽！不用理他們這種可憐的行經，加油喔！心美才是美！」。

立言的頻道看這裡

因外貌受歧視 顏損者較一般人高6.5倍

你曾經被陌生人盯著看而感到疑惑、不舒服甚至是恐懼嗎？這其實是一群顏損者每天的「日常」生活。根據陽光基金會2023「顏損者外貌相關經驗調查」，有42.9%顏損者曾經因為外貌遭遇他人不友善對待，以「被別人多看一眼而感到不舒服」占73.0%最大宗。

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資料來源：健康醫療網

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