月經來前胸部脹痛 中醫師分享改善4招數

圖片來源 ／健康醫療網

不少女生在月經來臨前，都曾感受到乳房脹痛，有時脹得難受，甚至一碰就痛。為什麼有些人有時候會，有些時候又不會？中醫師周宗翰指出，這是肝鬱氣結造成，肝經受阻造成氣血不順，進而產生許多不適症狀。

肝鬱氣結、氣血不順 非女性專利

有些人在月經來臨的前幾天，甚至往前1-2週，胸部周圍會有脹痛感，穿內衣都會覺得壓迫，尤其是乳頭，稍微碰觸就有敏感的疼痛。普遍認為這是「經前症候群」的其中一種，是因為體內賀爾蒙濃度變化造成的身體反應，有些人也會有長痘痘、水腫、頭痛、情緒低落、食慾增加等症狀發生。

「經前胸部脹痛」中醫認為是因為「肝鬱氣結」所造成。周宗翰中醫師說明，經絡理論中，足厥陰肝經循行經過乳頭，而在中醫理論中的「肝」，主導疏洩的功能，負責調節全身氣血的暢通，如果肝經受阻，就會氣血不順，導致肝鬱氣滯，進而影響五臟六腑運作，產生許多不舒服症狀。像是焦慮、易怒、長痘痘、頭暈、失眠 、月經不順、經痛、經前症候群，胸部脹痛比較容易在女性表現，其實男性也會脅肋疼痛，位置就在兩腋下肋骨部位。

哪些因素會加重「經前胸部脹痛」？

1.情緒壓力。肝鬱最主要的原因就是與情緒有關，當遭遇壓力、不順心的事，情緒變差，便有機會出現肝鬱的情況。

2.睡眠不足。熬夜、睡眠不足最傷肝。人在睡眠時血液會集中到肝臟，肝臟會進行排毒與自我修復，假如睡眠不足，肝無法休息，可能會過度負荷而無法執行功能。許多人熬夜加班後，會發現有胸部脹痛的情形。

3.吃重口味。許多人習慣暴飲暴食來釋放壓力，又偏好重口味、油炸或精緻澱粉，這些食物吃進身體容易阻礙氣機運行，加重肝鬱的症狀。

在中醫治療方面，會以疏通肝氣為主要方向，讓肝氣不鬱悶，使氣血順暢，月經來的時候就不會因為氣血堵住而痛，中醫講「不通則痛」，會痛的地方就肯定有問題、有不流暢的地方。周宗翰中醫師分享，方劑中常使用柴胡系列方劑，香附、枳殼、佛手、陳皮、川楝子等藥材，也可以使用芍藥來柔肝緩急，也會使用烏藥順氣散，散結行滯，解決氣滯疼痛的問題。

預防「經前胸部脹痛」你可以這樣做：

1.減少過度負荷的工作。女性月經週期原本就容易情緒起伏，盡量不要在月經前工作量太大，增加情緒壓力。

2.適度運動。運動有助於緩解壓力，運動過程中，會增加血清素濃度，讓心情變好。

3.充足睡眠。充足睡眠有助於穩定情緒、減輕焦慮，足夠的休息讓心情更愉快。

4.泡澡。溫熱、水壓、浮力能刺激副交感神經，舒緩脈搏，讓人進入睡眠前的狀態，可以有效放鬆。

另外也可以透過茶飲，改善經前胸部脹痛的問題。市售就有滿多含有玫瑰、薰衣草、薄荷、洋甘菊等成分的茶飲，都可以舒緩經前胸部脹痛的問題，假如真的改善不了，可能就必須請專業醫師幫忙診治。

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資料來源：健康醫療網

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