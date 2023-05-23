肌少症不是老年人專利 自我檢視6指標

遠離罹患肌少症風險，要留意營養均衡、規律運動，以減緩肌肉流失。(Getty Images)

肌肉 流失和骨質流失一樣，都是無聲無息的健康小偷，一點一滴拿走身體的財富。一旦警覺起身困難、行走速度變慢、小腿圍變細，肌少症已經找上門。肌少症不是老年人的專利，長期減肥、缺乏運動、飲食習慣不佳，都可能肌力流失。

「千萬別小看肌少症！」台灣桃園市天主教聖保祿醫院家庭醫學科吳庭蕙醫師表示，隨著年齡增加，人體的器官生理功能會慢慢衰退，肌肉質量減少若合併肌肉功能或強度下降，就符合「肌少症」的情況。

根據統計，65歲以上肌少症男性比率為23.6%，女性18.6%，也就是大約四到五位長者中，就有一位肌少症患者。如果沒有經過相關評估，很可能自己也不知道是否有肌少症的危機，可謂健康的隱形殺手。

年輕人久坐、營養不均、不當減肥，也會面臨肌少症問題。

吳庭蕙說，肌肉和骨質一樣會隨著年紀流失。相關研究指出，成年人在40歲後，肌肉質量平均每10年減少8%；70歲後流失速度越來越快，每10年減少約15%。而大腿肌肉力量，在40歲之後，每10年下降12%，70歲後則為每10年下降約30%。導致肌少症的成因除了年紀，身體活動量不足、靜態的生活型態、久坐、營養不均衡、體重過輕等也是其中原因。

「優質蛋白質」來源包括豆、魚、蛋、肉類食物。(Getty Images)

目前有很多年輕人使用不適當的減肥方式，減掉的是肌肉與水分，進而導致肌少症的危機。所以不只有老年人要擔心肌少症的問題，年輕人、減重不當的人也要當心。

肌肉流失導致關節不穩定，容易腰痠背痛，走路易跌。

肌少症會導致哪些問題呢？吳庭蕙指出，由於肌肉量的減少及減弱，導致肌耐力降低，會逐漸加重關節、骨頭的負擔，造成長期腰痠背痛。肌少症也會影響步態和平衡，容易跌倒、骨折，並造成行動能力下降，增加失能風險。

進入惡性循環後，促使衰弱速度加速，更加無力、疲倦，與生活品質降低及死亡率都有相關。此外，因肌肉與血糖和蛋白質 的新陳代謝有關，研究也發現肌少症與糖尿病、代謝症候群等有密切相關性。

預防肌少症，阻力運動和蛋白質飲食是重點。

吳庭蕙強調，久坐、缺少運動和不正確的飲食都可能導致肌少症。改善肌少症可以從飲食及運動下手，維持肌肉量及肌耐力，攝取優質與適量的蛋白質有助增加肌肉量。

運動方面以有氧運動、漸進式阻力運動的訓練最能有效增加肌肉質量、強化肌力。若身體較虛弱者，以少量多次為原則，慢慢增加訓練的強度，勿操之過急；若能妥善的預防與處理，相信必能減少之後併發症的產生，也能促進改善生活品質。

走路慢、起身難…當心肌少症上身

如何知道自己有沒有肌少症的風險？台灣家醫科醫師吳庭蕙提供幾個方法讓民眾自我檢測 。以下是居家自我評估方式，後續肌少症的診斷，需評估其他的體能表現，也需要檢查儀器如生物電阻測量儀、雙能量X射線吸收儀確認肌肉量，這部分要至醫療院所進一步檢查。

1.走路緩慢

走得比以前緩慢，或是在沒輔助下，走過一個房間的距離會感到困難嗎？若每秒步行速度小於0.8公尺，需要進一步評估。

2.起身困難

從床或椅子上起身會感到困難嗎？需要撐著扶手才能起身嗎？可以找一張安全有靠背的椅子，椅背靠牆，在親友保護下進行，若5次從椅子起立坐下的時間大於12秒，需要進一步評估。

3.走階梯困難

如果走上10個階梯會感到困難就要小心了。

4.手部握力下降

日常生活中，須用到力量的情況可仔細觀察，像是提不動水壺倒水、罐頭打不開、毛巾擰不乾，就有肌少症可能，可試著提起5公斤物品（約兩個炒菜鍋）看有無困難。如果有握力器，可以更準確評估，男性握力<28公斤，女性握力<18公斤，就需要進一步評估。

5.小腿越來越細

小腿越來越細嗎？日本東京大學飯島勝矢教授研究的簡易檢測方式可以參考，將雙手拇指與食指圍住小腿肚最粗處，若空隙很大，要小心罹患肌少症。準確的小腿圍測量方式為坐姿測量，當女性小腿圍小於33公分、男性小於34公分，需進一步評估。

6.體重減輕