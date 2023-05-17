冒紅疹、會癢…熬夜壓力大當心皮蛇上身 預防這樣做

圖片來源 ／健康醫療網

30多歲的C先生，最近轉換跑道至科技廠工作，時常熬夜加班、深感壓力，一日突然左胸感到奇癢無比，隨後冒出多叢紅色小水泡，故至醫院就診，醫師診斷為帶狀疱疹。

帶狀疱疹年紀愈大愈易發生 常見徵兆一次看

新竹臺大分院家庭醫學 部周孜容醫師說明，通常年紀越大，越容易發生帶狀疱疹，且約有三分之一的人，至少曾罹患過一次，此外，當處於壓力、免疫力低下、或患有糖尿病等慢性疾病患者，更容易好發。而帶狀疱疹發作時通常會先出現皮膚疼痛、刺癢、痠麻等前驅症狀，約2到3天後會長出紅疹、水泡，往往於皮膚局部位置，不會全身性生長，並可能出現疲倦、頭痛等徵兆。

皮膚出現水泡勿戳破 覆蓋紗布避免傳染

周孜容醫師表示，倘若出疹的位置出現於額頭、眼皮、鼻子、耳朵、或生殖器周圍，可能會出現視神經炎、顏面神經失調或聽力受損等併發症，故應盡速就醫。另皮膚紅疹在進展成水泡後，切勿自行戳破，避免傷口感染，而病灶在結痂前皆有傳染力，建議傷口處可透過紗布覆蓋，助於減少傳染的情形。

周孜容醫師強調，在紅疹結痂癒合後，約有5~10%的病人會有帶狀疱疹後神經痛的後遺症，留下長期的疼痛、麻木或刺痛感，大大影響病人生活品質，這時建議盡速就醫，並使用神經痛治療之藥物改善症狀，也可適量補充維生素B群，加速神經的修復。

帶狀疱疹2疫苗 兩者差異比一比

預防勝於治療，周孜容醫師建議，除了維持健康飲食及良好生活作息外，曾罹患帶狀疱疹者，可於發病1年，且無相關症狀後，接種帶狀疱疹疫苗。目前有兩種帶狀疱疹疫苗，一種為活性帶狀疱疹疫苗(Zostavax®)，另一種為非活性重組 疫苗 (Shingrix®)，兩種疫苗皆適用於50歲以上成人，或18歲以上具有罹患帶狀疱疹風險較高者；而去年新上市的非活性帶狀疱疹疫苗，又可施打於免疫不全，或免疫功能低下者，相較於傳統活性帶狀疱疹疫苗保護力較持久，此種新疫苗須施打兩劑(間隔2~6個月)，並可和其他疫苗(如新冠疫苗、肺炎鏈球菌疫苗、流感疫苗 等)同時接種。

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資料來源：健康醫療網

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