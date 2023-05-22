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腰痠背痛可能是肌少症 快存退休「肌」金

王勇超

女性是家庭健康守護者，卻容易忽略自身健康問題，尤其容易誤以為腰痠背痛是老化、更年期結果，但原因可能與肌肉流失有關。

台灣高醫家庭醫學科主任李純瑩說，以台灣為例，每五位女性約有一位有肌肉流失困擾，她在門診遇到一位婦人，子女為了工作搬離家裡，因為獨居，所以每餐都從簡準備，甚至會煮一大鍋菜吃整天，在營養攝取單一且不足情況下日益消瘦。等到子女察覺，帶她到醫院求診，才發現肌少症已找上門。

李純瑩表示，患者的女兒為求母親改善健康困境，不惜提早退休，返家陪伴母親，幸好透過女兒照顧，加上每日使用均衡營養品補充營養缺口，才終於逆轉健康危機。

李純瑩說，改善肌肉流失，運動固然重要，但透過日常飲食或均衡營養品攝取足夠熱量、蛋白質、多元維生素、礦物質也很重要。

高醫老年醫學科主任方姿蓉表示，國人普遍關注骨質疏鬆議題，卻忽略了肌肉流失風險，一旦進入40歲後，肌肉亮會快速流失，在女性身上更嚴重，因為女性的雌性激素會隨著年齡增加而分泌減少，進而減少蛋白質吸收與肌肉生成，身體肌肉組織的比例、神經肌肉系統的效率都會降低，導致肌肉量、肌力及肌耐力下降。

方姿蓉說，肌肉量持續減少，可能會發生體力衰退、容易疲倦、手腳無力，跌倒、骨折、臥床等情況會接踵而來，不只影響本人生活品質，對於照護者而言，也會增加經濟及心力上的負擔，衝擊全家人的人生規畫與經濟分配。

肌肉 醫學 蛋白質

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