工時長壓力大 沒空吃飯常失眠 小心過勞肥

「壓力型肥胖」和心理因素有很大關係，若要改善首要先要舒緩壓力，改善荷爾蒙等代謝問題。此為示意圖。（Getty Images）

許多人超時工作、壓力大，被壓得喘不過氣，每天忙到連吃飯時間都沒有，人卻像吹氣球般胖不少，這是怎麼回事？台灣肥胖 症衛教防治學會常務理事劉伯恩表示，這是「壓力型肥胖」，也稱為「過勞肥」，和心理因素有很大關係，想要減重，除了調整飲食、作息和運動外，應搭配心理治療改善。

所謂「壓力型肥胖」，是因為壓力造成體內荷爾蒙失調，出現代謝問題而導致肥胖。劉伯恩指出，人壓力一大，體內會分泌一種可體松（cortisol）的荷爾蒙，讓身體處於備戰狀態，如果壓力持續，可體松會促使身體想要攝取更多熱量，若攝取過多熱量、糖分會轉為脂肪。可體松大量分泌，就像長期服用類固醇一樣，會出現水腫、肌肉 量減少等副作用，使得體脂率上升。

曾有一位年紀不到30歲的工程師前來看診，身高170公分、體重高達120公斤，病人主訴平常沒有吃太多東西，卻一直發胖。劉伯恩細問之下，才發現工程師換工作後，半年內就胖了40公斤，原來是因工作壓力大，常熬夜、失眠 ，就算睡著了，還會夢到工作相關的事，頭髮出現圓禿，且胖的地方多在肚子，因此推斷為「壓力型肥胖」。

若要改善壓力型肥胖，劉伯恩表示，首要先舒緩壓力，改善荷爾蒙等代謝問題，可先用藥物緩解壓力，臨床上約30%患者會給予治療失眠藥物、40%給予鬆弛劑，也會給予色氨酸相關藥物讓血清素（Serotonin）上升。

當人體血清素濃度降低，會使人心情低落和飢餓，造成負向壓力循環。劉伯恩建議，除了使用藥物外，可以多補充鈣、鎂等營養素，多吃木瓜、堅果、香蕉等可提升血清素的食物，以穩定情緒。食物選擇上，要避免易發炎食物，如含麩質、GI指數（升糖指數）高的精緻澱粉等，或是以地瓜、玉米等含抗性澱粉的食材取代，以穩定血糖和血脂。

劉伯恩表示，減肥除了飲食控制外，運動控制也不可忽略。剛開始不需要做過於激烈的運動，可每天至少做一個舒緩的體操，或一小時至少做三分鐘的腹式呼吸，增加含氧量，讓腹部肌肉活動。以求診的工程師為例，當時每天只做體操，兩周就瘦了10公斤，之後必須循序漸進增加強度，最好從事中高階以上的有氧運動，如爬樓梯、慢跑等，才能達到熱量燃燒減肥的效果。

中醫師陳潮宗表示，很多人壓力一來會暴飲暴食，造成壓力肥。以中醫來看，應避免吃「酸的」食物，以免刺激食欲，建議可以遠志、酸棗仁、石菖蒲或天王補心丹等藥材舒緩調適壓力情緒，但要由中醫師開立處方為宜。也可以透過按壓風池穴和肩井穴，舒緩壓力及減肥。

風池穴：位於後枕部的枕骨之下，先將身體坐直，沿著後頭骨下兩條大筋，摸到外緣凹陷處就是風池穴。可用兩手大拇指按壓。

肩井穴：位於肩上，於乳頭正上方和肩線交會處，雙手抱胸，手指搭在肩頸交會處。可用食指或中指指腹向下揉按。