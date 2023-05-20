3飲食習慣 留住食物碘與鉀

不同年齡層對於鉀與碘量的需求不同，善用烹調方法，保留食物的碘及鉀。(本報資料照片)

鉀與碘都是人體內必須的礦物質。鉀主要參與酸鹼平衡、神經訊息傳遞以及控制肌肉 收縮與心臟規律跳動等功能，當體內出現低血鉀時，會發生肌肉痙攣、心跳及心肌活動異常等症狀；碘提供甲狀腺素生成所需元素，若甲狀腺素生成不足會導致基礎代謝率降低，能量代謝異常，嚴重缺碘會甲狀腺腫大及呆小症。

鉀攝取足夠 預防血壓上升

不同年齡層對於鉀與碘量的需求不同。未滿一歲的嬰兒所需的鉀及碘主要來自於母乳或副食品。

成年人每天攝取2000-5000mg鉀，對糖尿病 預防有助益；鉀攝取足夠，也有助於預防血壓上升，補充鉀攝取或減鈉，對高血壓 患者或鈉攝取高者，可降血壓。

碘攝取不足 易代謝症候群

碘攝取與甲狀腺自體免疫有關，碘營養狀況與成年人甲狀腺自體免疫風險呈現U型關係，尿碘濃度每公升100-299微克，可避免發生甲狀腺自體免疫。若碘攝取不足，則會增加甲狀腺功能正常成年女性的代謝症候群，但男性沒影響。

孕期婦女碘攝取不足，會影響胎兒腦部發育、改變胎兒生長。建議哺育婦女每天至少需攝取150微克的碘量，但不宜超過300微克。

烹調方法：烘烤、少水煮

碘鹽通常以添加碘酸鉀作為碘來源形式居多。添加碘鹽不會讓食物吸收碘，但烹調會導致食材或碘鹽的碘量流失，一般高溫烘烤不太會使碘鹽降解，水煮及壓力烹煮則會使碘流失。在水煮過程中，大部分碘酸根會轉變成離子碘及少量為分子碘的形式，且會流入湯汁中。對於水溶性鉀離子亦是如此。

食材裁切：先清洗再裁切，勿切細碎

食材裁切方式也會導致碘與鉀的流失，以細碎及切薄片最為嚴重。為了避免烹調導致食材的鉀與碘流失，建議食材先清洗後，再裁切或連同湯汁一起食用。

食材選擇：多吃海藻類、菇蕈類

食材選擇上，不妨多食用鉀與碘兼具的海藻類如昆布、紫菜等，或富含鉀的菇蕈類如香菇、乾木耳等，可同時搭配減鈉碘鹽使用。如此既可增加鉀、碘，亦可避免鈉攝取過多。