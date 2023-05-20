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清腸才健康？ 4便便迷思

邱宜君
有便意就應立刻解便不要隱忍，時間拖愈久糞便愈乾，解便愈困難。(本報資料照片)
有便意就應立刻解便不要隱忍，時間拖愈久糞便愈乾，解便愈困難。(本報資料照片)

「無便一身輕」感覺很好，不少人為之著迷，甚至刻意喝牛奶、喝優酪乳、吃瀉藥等方式，非得清空腸子，認為有助排毒防癌、擁有曼妙身材。針對常見四大便便迷思，胃腸肝膽科權威醫師逐一破解，並強調便祕和大腸癌或肥胖都沒有關係，頻繁清腸反而有害健康。

迷思一：沒天天排便就是便祕

胃腸肝膽科醫師、肥胖研究學會榮譽理事長蕭敦仁表示，解便頻率從「三天一次」到「一天三次」，都屬於正常範圍，不算便祕。但有些人一天沒排便，就渾身不對勁，某位購物女王就是其中之一，每天要吃5顆瀉藥，在家解便解到乾乾淨淨，才可以出門。

如果真的是便祕，蕭敦仁說，會視病人症狀嚴重程度，先開一些藥幫助病人緩解症狀。但用藥只是短期的，若長期依賴吃瀉藥，會把健康的大腸變成「懶惰大腸（lazy colon）」，不吃藥就無法解便，這時就很難改變回來了。

迷思二：沒宿便的人更健康

大腸癌權威、台大醫院健康管理中心主任邱瀚模表示，有一陣子流行咖啡灌腸，就有人寫信問醫院能不能定期幫忙灌腸。其實無論是用水或用咖啡灌腸，都是沒有科學根據的偏方，並沒有醫學實證支持這樣做有任何好處，反而可能有害。

邱瀚模說，腸道裡有很多細菌，近年研究發現其中有些好菌有助降低疾病風險，但如果動不動就去沖洗腸道，這些好菌都沒了，對整體健康是適得其反。更何況根本不可能「完全乾淨」，只要透過大腸鏡檢查，一定還是看得到糞便，「就像是一個番茄醬的罐子，你把醬都擠光，瓶壁上還是會有殘留。」

迷思三：糞便有毒素會致癌

「便祕跟大腸癌沒有關係。」邱瀚模指出，很多人認為大便很髒，衍生出「糞便有毒素」的迷思，其實並沒有證據顯示便祕會致癌，事實上可能正好相反。因為腸道菌是糞便的主要成分之一，腸道菌相的平衡又與許多疾病息息相關，近年來已經發展出「糞便移植」技術，將糞便中的細菌重新處理後移植回人體內，能有效治療某些疾病，可說「大便真的可以變黃金」。

迷思四：減肥時一定要通便

「便祕和肥胖一點關係都沒有。」蕭敦仁說，有肥肉才叫胖，也就是脂肪所占的身體組成比例偏高（體脂率高於標準）才算胖。有些人太過注重體重的數字，連排便前後的體重數字起伏都要計較，很容易就會陷入排便與便祕的迷思。建議減肥時多關注體脂肪的變化趨勢，不要那麼在意體重數字的短期起伏。

便祕定義

被診斷為便祕，至少要符合下列5項條件中的2項。

1.超過三天才解便一次。

2.糞便短小且變硬。（正常糞便是香蕉狀）

3.上廁所很困難，要很用力才能解出來。

4.有餘便感，感覺沒大乾淨。

5.肛門有被塞住的感覺，但怎麼弄都弄不出來。

5習慣助排便

1.多吃青菜水果：每天攝取25到30公克膳食纖維，可幫助糞便成型。

2.多喝水：糞便有8成是水分，2成固體當中一半是纖維，一半是細菌。

3.攝取益生菌：細菌是糞便的重要成分，維持腸道菌相平衡也有助於解便。

4.有便意就立刻解便：不要隱忍，忍過了這次的排便反射，就要等下一次，時間拖愈久糞便愈乾，解便愈困難。

5.多放鬆和運動：很多人外出旅遊或壓力大時，就無法排便，因為人在壓力下，交感神經比較興奮，會導致腸胃蠕動比較差。適時放鬆、多運動，有助於副交感神經與交感神經的平衡，維持正常腸胃蠕動。

資料來源／蕭敦仁

便祕 肥胖 咖啡

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