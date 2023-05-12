我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裁員、搬離…金山經濟「厄運循環」可能是好事？

CNN：美對中關係「黑臉」薛曼 將在夏天去職

延緩老化、避免腦中風與失智 日常「鍛鍊6招式」天天做

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

「腦中風」和「失智」除了是長者常見疾病，綜覽全球人口失能及死亡的主要原因，兩者皆列位其中。台灣安南醫院復健科主任葉典松進一步指出兩者關聯，中風後可能引發血管性失智，且中風患者失智的機率比一般人高，不可不防。

訓練肌力和記憶力 遠離腦中風及失智

葉典松分享腦中風常見的危險因子，像是三高（高血壓、高血脂、高血糖）、抽菸、酗酒、或作息不規律等，多數人為了預防腦中風會控制飲食，並建立健康生活型態。

葉典松認為，最好的方式便是維持運動習慣，衛福部國民健康署也建議國人，每天至少做30分鐘的中高強度運動，包含慢跑、騎腳踏車、登山、游泳、球類運動等，預防各類慢性病纏身。此外，平時可以將搭乘交通工具，替換成快走或騎腳踏車，或是少搭電梯、多走樓梯，來促進每日運動量。

居家肌力訓練 3招加強身體代謝

職能治療師尤芝伃補充，居家肌力訓練亦是不錯的運動選擇，能加強身體的代謝，建議下列動作每回做10至15次，每天可執行2至3回：

一、起立坐下：身體後方放椅子，將雙手向前平舉，雙腳與肩同寬，膝蓋朝向腳尖方向起立坐下。加強版則可在坐下時，接近但不碰到椅子，做深蹲運動。

二、上肢抬舉寶特瓶：雙手握裝水的寶特瓶，向上方舉起，可依據水量調整難易度，或以啞鈴替代。

三、身體狀況較佳者，可進行：伏地挺身、弓箭步蹲等較高強度運動。不過，切記運動仍需量力而為，且運動前後記得進行伸展，以減緩肌肉痠痛。

鍛鍊記憶力 日常3招有幫助

至於和失智高度相關的「記憶力」，同樣可以鍛鍊。復健科職能治療師陳玉秋表示，若平常覺得自己記憶力不好、容易忘東忘西，可以試著透過三招來訓練：

一、數字聯想法：給大腦一些關鍵數字以幫助記憶，例如出門「三」寶（鑰匙、手機、錢包），每次出門只要想到出門三寶，就會自然檢查身上物品，避免忘記帶到重要物品。

二、視覺聯想法：可以用誇張、不合常理的故事化或圖像化方式，將相關物件分類，再加上數字聯想增加連結，達到提升記憶效果。若物品較多，可以先寫下來，例如購物需買衛生紙、牛奶、泡麵、洗面乳、麵包、牙膏、牙刷等七樣物品，便試著想像成一張畫面誇張的照片或故事。

三、主動回想法：在睡前回想一下今天所做過的事情，可以自己決定主題，好比今天做過三件特別的事、今天的三餐吃了什麼，多主動回想能刺激大腦，進而提升記憶力。

【延伸閱讀】

營養師親授「養顏攻略」延緩老化！ 杜絕4老化因子、補充4營養素

年長者近8成肌少或骨鬆　醫警示：恐減壽10年！

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57748

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

中風 失智 高血壓

上一則

說不出口的秘密...行為治療揮別更年期尿失禁

下一則

研究：中國近千萬人糖尿病 恐與「夜間光害」有關

延伸閱讀

全身莫名疼痛 原來是老年憂鬱

全身莫名疼痛 原來是老年憂鬱
腦中風後殘障率高達7成 「4大新技術」助改善

腦中風後殘障率高達7成 「4大新技術」助改善
腦中風把握黃金急救3小時 8小時內取栓 有助恢復生活品質

腦中風把握黃金急救3小時 8小時內取栓 有助恢復生活品質
台退輔會副主委：蔣公銅像可預防老人失智

台退輔會副主委：蔣公銅像可預防老人失智

熱門新聞

「千萬不要側躺玩手機」近期躍上中國微博熱搜，引起許多網友討論。（取材自央視新聞）

這種行為傷眼又傷頸椎 但很多人卻天天這樣做

2023-05-08 08:31
吃蔬果有益健康，挑對水果的成熟時機也很重要。（取材自pexels）

吃水果選對時機 營養價值更高

2023-05-11 02:00
（圖：健康醫療網提供）

「3大飲食」逆轉腎健康 營養師：吃米食比吃麵食更好

2023-05-10 01:45
（圖：健康醫療網提供）

營養師授「養顏攻略」延緩老化 杜絕4老化因子、補充4營養素

2023-05-09 01:00
一項分析顯示，只接種初階段新冠疫苗的人，其對抗Omicron變種病毒感染的有效性在六個月後大幅下降。圖為輝瑞與莫德納的雙價疫苗。(美聯社)

研究：初階新冠疫苗預防Omicron能力 半年後顯著下降

2023-05-04 21:02
(取材自健康醫療網)

研究：這5項活動最能紓壓 專家提「1關鍵」讓效果更持久

2023-05-08 01:15

超人氣

更多 >
妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費

妻子去世一個月 白卡向他追討22萬醫療費
不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些

不是馬桶 旅館工作人員透露房間內最髒的是這些
他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯

他們講話別信 …3星座是「唬爛王」 第1名靠嘴吃飯
64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡
養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效

養出快樂孩子 專家說有個方法不受歡迎卻很有效