延緩老化、避免腦中風與失智 日常「鍛鍊6招式」天天做

圖片來源 ／健康醫療網

「腦中風 」和「失智 」除了是長者常見疾病，綜覽全球人口失能及死亡的主要原因，兩者皆列位其中。台灣安南醫院復健科主任葉典松進一步指出兩者關聯，中風後可能引發血管性失智，且中風患者失智的機率比一般人高，不可不防。

訓練肌力和記憶力 遠離腦中風及失智

葉典松分享腦中風常見的危險因子，像是三高（高血壓 、高血脂、高血糖）、抽菸、酗酒、或作息不規律等，多數人為了預防腦中風會控制飲食，並建立健康生活型態。

葉典松認為，最好的方式便是維持運動習慣，衛福部國民健康署也建議國人，每天至少做30分鐘的中高強度運動，包含慢跑、騎腳踏車、登山、游泳、球類運動等，預防各類慢性病纏身。此外，平時可以將搭乘交通工具，替換成快走或騎腳踏車，或是少搭電梯、多走樓梯，來促進每日運動量。

居家肌力訓練 3招加強身體代謝

職能治療師尤芝伃補充，居家肌力訓練亦是不錯的運動選擇，能加強身體的代謝，建議下列動作每回做10至15次，每天可執行2至3回：

一、起立坐下：身體後方放椅子，將雙手向前平舉，雙腳與肩同寬，膝蓋朝向腳尖方向起立坐下。加強版則可在坐下時，接近但不碰到椅子，做深蹲運動。

二、上肢抬舉寶特瓶：雙手握裝水的寶特瓶，向上方舉起，可依據水量調整難易度，或以啞鈴替代。

三、身體狀況較佳者，可進行：伏地挺身、弓箭步蹲等較高強度運動。不過，切記運動仍需量力而為，且運動前後記得進行伸展，以減緩肌肉痠痛。

鍛鍊記憶力 日常3招有幫助

至於和失智高度相關的「記憶力」，同樣可以鍛鍊。復健科職能治療師陳玉秋表示，若平常覺得自己記憶力不好、容易忘東忘西，可以試著透過三招來訓練：

一、數字聯想法：給大腦一些關鍵數字以幫助記憶，例如出門「三」寶（鑰匙、手機、錢包），每次出門只要想到出門三寶，就會自然檢查身上物品，避免忘記帶到重要物品。

二、視覺聯想法：可以用誇張、不合常理的故事化或圖像化方式，將相關物件分類，再加上數字聯想增加連結，達到提升記憶效果。若物品較多，可以先寫下來，例如購物需買衛生紙、牛奶、泡麵、洗面乳、麵包、牙膏、牙刷等七樣物品，便試著想像成一張畫面誇張的照片或故事。

三、主動回想法：在睡前回想一下今天所做過的事情，可以自己決定主題，好比今天做過三件特別的事、今天的三餐吃了什麼，多主動回想能刺激大腦，進而提升記憶力。

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資料來源：健康醫療網

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