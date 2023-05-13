別再用手機幫你記憶…學新語言、看推理劇 增強記憶力

要增加記憶力，還是要透過「重複學習」，不要太依賴手機。示意圖。(本報資料照片)

現代人過度依賴手機，很多事情都「谷歌一下」，電話號碼也不必記，幾乎事事都靠手機提醒，讓不少民眾憂心記憶力會衰退。台北慈濟醫院失智 共照中心副主任、身心醫學 科醫師李嘉富指出，智慧型手機 對生活是有很大幫助，但若不斷使用，真的會影響記憶力。

李嘉富表示，日常生活中有很多簡單的健腦活動，可以輕鬆執行。

1.健康吃：人在壓力很大時，情緒容易波動，而血清素就是調解情緒的重要物質，一些含有色酸胺的食物如南瓜子、麥片、雞蛋、鮮奶等，對於情緒穩定協調有幫助，自然腦力就有彈性。

2.安心睡：很多人常常沒有睡好，已有科學期刊報導，人在熟睡的時候，腦細胞會縮小、縫隙變寬變大，脊髓液會沖刷掉一整天廢棄毒蛋白，阿茲海默症就是因為腦中有類澱粉蛋白這種毒細胞。

3.快樂三動：包含運動、動腦及良好人際互動，民眾常會說很累或沒時間運動，其實只要簡單的曬太陽、健走、慢跑及一些簡單體操，都能讓體力恢復。動腦則可透過讀書會分享心得、學習新技能等活動，能讓大腦網路打通及連結。人際互動則是能幫助正向情緒，增強記憶。

李嘉富指出，大腦神經是有可塑性的，頻繁使用就會進步，不用就會退步，如果透過學習新的刺激，在認知能力、記憶力、靈活性、情緒調節及處理事情能力都會提升。曾有研究指出，有12個危險因子占失智成因40%，其中一項就是教育，所以透過不斷學習，特別是第二語言，就可以去了解不同國家、不同社會的素養及文化，跟當地的人互動，大腦調節能力就擴張出來了。

李嘉富表示，要增加記憶力，還是要透過「重複學習」，像電話號碼反覆多記幾次到記起來，記憶力就會增強；或者透過諧音聯想、思緒上的連結及圖片等，都能幫助記憶。另外是「挑戰感官」，不要害怕學習新的技能及知識，像一些長者本來不會用手機，透過引導後潛能被開發，有信心後，記憶力也會被開創出來。