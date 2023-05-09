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營養師授「養顏攻略」延緩老化 杜絕4老化因子、補充4營養素

健康醫療網／記者吳儀文報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

隨著年齡增長，身體逐漸老化，不只肌膚、外觀受到影響，各種疾病問題也會漸漸浮現。營養師鄭秀卿表示，膠原蛋白除了維持肌膚彈性與保濕力外，更與頭髮生長、血管彈性、骨關節、乾眼症等問題息息相關，當流失速度大於身體合成膠原蛋白的速度時，老化就會提早報到。

該如何及早預防老化危機呢？營養師鄭秀卿親授「養顏攻略」，杜絕老化破壞因子、注意飲食、規律作息及運動，維持良好身體機能，避免老化危機提前報到。

老化不只是年齡造成 應杜絕4種老化因子

英國皮膚科國際期刊指出，20歲後人體膠原蛋白每年平均減少1%，25歲後膠原蛋白製造能力更逐年遞減，因此無論男女都要注意日常保養，減緩老化的速度。

營養師鄭秀卿提到，除了年齡因素外，造成膠原蛋白流失的原因包含外在環境、生活習慣、飲食習慣等，想要幫肌膚凍齡、維持膨潤蘋果肌，「杜絕老化破壞因子」是養顏關鍵之一。

以下4種老化破壞因子，民眾應特別小心：

紫外線及藍光：

過度照射紫外線（UV）會損害細胞基因，讓皮膚產生色素沉澱。此外，現代人電腦、手機不離身，螢幕的藍光更會深入皮膚底層，產生氧化自由基，破壞膠原蛋白。營養師鄭秀卿提醒，大量接觸紫外線及藍光，是造成肌膚老化及粗糙的兩大元凶，日常應注意防曬及3C螢幕使用時間。

熬夜、睡眠不足：

英國曼徹斯特大學研究發現睡眠與膠原蛋白的修補有關，夜晚不只是皮膚生長與修復的黃金時刻，更與生理恢復週期同步。營養師鄭秀卿表示，充足的睡眠才能讓身體及肌膚得到完整的修補。

甜食、油炸物、燒烤：

精製糖、高油脂及燒烤過程所產生的糖化終產物（AGEs）會導致身體慢性發炎，造成皮膚老化。

長期壓力大：

不健康的生活型態以及長期的壓力會打破肌膚的正常代謝與循環，讓肌膚分泌更多的油脂、產生痘痘，更會造成肌膚細紋和黑眼圈，加速膠原蛋白的流失與老化。

飲食均衡也很重要 4種營養素維持肌膚健康

此外，營養的補充也是很重要的，營養師鄭秀卿表示，飲食上一定要均衡，而且有4種營養素與肌膚、膠原蛋白留存相關聯，民眾應注意以下食物，包含：

優質蛋白質

雞肉、鮭魚、蛋、豆腐、海鮮等，胺基酸比例與含量和人體接近，是消化吸收率高的優質蛋白質。Q彈的豬皮、魚皮等也富含膠原蛋白，但油脂含量也很高，吃多反而身材先走樣。

維生素A：

紅蘿蔔、菠菜、南瓜、甘藍等橘紅色蔬果富含維生素A，可以避免膠原蛋白被分解，鞏固肌膚支撐力。

維生素C：

維生素C可以抗氧化，促進膠原蛋白合成，檸檬、芭樂、奇異果、甜椒等都是好吃又健康的選擇。

維生素E：維生素E抗氧化效果佳，適量攝取橄欖油、堅果種子、蘆筍等，有助減少自由基的產生，有助維持肌膚健康與彈性。

充足睡眠、規律作息 搭配有氧運動延緩老化

最後，再次強調膠原蛋白的修補與生理時鐘有關，夜晚是肌膚的「黃金修護時刻」，充足的睡眠能讓肌膚得到完整的修補與再生。

營養師鄭秀卿建議，有氧運動能促進血液循環，游泳、跑步、跳舞等都是不錯的選擇，規律作息搭配有氧運動，除了可以延緩老化，也能增加身體的活力，一舉數得。

【延伸閱讀】

年長者近8成肌少或骨鬆　醫警示：恐減壽10年！

空污、二手菸都可能害皮膚爛！　醫揭「隱形肌膚殺手」

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57722

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