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這種行為傷眼又傷頸椎 但很多人卻天天這樣做

記者謝守真／即時報導
「千萬不要側躺玩手機」近期躍上中國微博熱搜，引起許多網友討論。（取材自央視新聞）
「千萬不要側躺玩手機」近期躍上中國微博熱搜，引起許多網友討論。（取材自央視新聞）

現代人幾乎是人手一機，許多人甚至到眼睛閉上睡覺的前一刻，手裡都還拿著手機。中國央視新聞報導，最近，一則「千萬不要側躺玩手機」的話題衝上了微博熱搜，有網友表示，自己在床上側躺玩手機後，眼睛的近視度數竟然加深了，甚至出現斜視的情況。

報導引述專家說法提醒，長期保持側躺這種姿勢，容易使眼部靠近枕頭一側的血管受到壓迫，時間長就可能會出現短暫的影像重疊和睫狀肌痙攣。同時，此一姿勢會使我們左右眼用眼不均，長此以往會導致眼睛疲勞，造成暫時性單側視力明顯下降。

此外，躺著玩手機時，手機螢幕距離眼睛近，人眼的肌肉調節度會增加，容易產生各種不適症狀，常見為視力模糊、眼睛乾澀和疲勞。而不良的用眼習慣使眼睛長時間向內調節，眼睛調節失敗就可能引起斜視。去年在深圳就有一名24歲女子側躺玩手機時，眼珠突歪斜，被診斷為「急性共同性內斜視」。

而且側躺玩手機不僅會影響靈魂之窗，相比其他姿勢，側躺玩手機也會對頸椎產生危害，增加損傷風險。報導指出，當我們平躺在床上時，脊椎承受的壓力最小，為25%。而當我們側躺時，身體的肩背、腰部與床的接觸面積變小，在內臟的重力之下，脊椎會向下彎曲、旋轉，受力大幅上漲，會達到75%。

因此長期側躺玩手機，脊椎一直處於高壓狀態，可能會導致脊椎側彎，進而影響生活品質。

首都醫科大學附屬北京安貞醫院眼科中心主任朱思泉表示，使用手機首先肯定是要坐好，水平看手機，如此眼睛處於比較鬆弛的狀態。另外，看手機的距離也非常重要，一般是50公分左右，超過70公分或低於30公分，要看清字體、視頻這些跳動，眼睛都需要通過肌肉的調節才能夠完成。那麼肌肉處於調節狀態，就很容易產生視疲勞，對兒童來說就非常容易誘發近視，或者是讓近視加深。

手機 肌肉 北京

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