保骨本 一口氣灌1公升牛奶沒用 要補鈣、曬太陽

從飲食中攝取鈣質能補充更均衡的營養。(Getty Images)

5月14日是母親節 ，現代媽媽雖然已較懂得保養，但看不見的骨質和營養流失，正悄悄偷走健康。台灣羅東博愛醫院營養師温翎安說，骨質疏鬆初期通常沒有什麼跡象，許多人跌倒骨折之後才發現，女性由於更年期雌激素分泌減少，更容易出現骨鬆問題。台灣衛福部國民健康署調查，50歲以上女性，每10人就有4人骨質疏鬆。

温翎安指出，面對骨質疏鬆與缺乏鈣質等問題，預防勝於治療，最好還是從日常飲食與生活中，攝取足夠的鈣質和維生素D，避免疾病發生。

豆干含鈣高於豆腐、黃豆，不同食物搭配吃最好。

温翎安說，常見飲食中，牛奶 、起司、小魚乾、豆干、芥藍菜、莧菜、乾木耳、黑芝麻等食物含鈣量較高，考量到大多數人飲食習慣，不會一次食用大量高含鈣食物，建議從上述食物中均衡攝取。

舉例來說，衛福部建議健康成年人每日攝取1000毫克鈣質，一杯300c.c.牛奶約含300毫克鈣質，人體一次吸收鈣質上限約為500毫克，因此，即使一口氣灌下1公升牛奶，也無法滿足每日所需攝取量，最好搭配不同食物，比如一杯牛奶、一碟豆干、一小碗莧菜等。

許多人好奇板豆腐、嫩豆腐、豆干等豆類製品中，哪一種最適合補鈣，又或者直接吃黃豆更好？温翎安說，小方豆干及大黑豆干的鈣質含量比嫩豆腐和直接吃黃豆來得高，同重量小方豆干的鈣質含量，是大黑豆干的2倍、黃豆的3倍多，更是嫩豆腐的20倍以上，主要原因是豆干由豆腐脫水再製成，所以鈣含量較高。

鈣片補充飲食不足，碳酸鈣易脹氣，腸胃差者不適用。

温翎安說，雖然較建議民眾從日常飲食補鈣，但飲食中無法獲得足夠鈣質的族群，可以使用鈣片補充。

市面上常見鈣片分為碳酸鈣、檸檬酸鈣、海藻鈣、珊瑚鈣、乳酸鈣與胺基酸螯合鈣。每種鈣片的特質與作用不同，舉例來說，碳酸鈣最便宜，但吃進肚子後，與胃酸起化學反應產生二氧化碳，容易造成脹氣，腸胃不好的人不建議使用；胺基酸螯合鈣吸收率最高，但價格高昂，買之前得看看自己的荷包。事實上，只要腸胃道吸收功能正常，吃哪種鈣質都差不多。此外，一些鈣片含有維生素D等其他成分，也能提高吸收率。

鈣片不能取代日常飲食，過量會導致便祕 、高血鈣。

但温翎安不建議完全依賴鈣片補鈣，從飲食中攝取鈣質能補充更均衡的營養，而且鈣片吃多了，可能攝取過量。衛福部建議成年人一天的鈣質攝取上限是2500毫克，過量會導致便祕，也可能會造成高血鈣，增加腎臟疾病的風險。

鈣片等保健食品只是做為日常飲食攝取不足的補充，不可能取代。温翎安說，民眾若擔心鈣質攝取不足，最好還是前往門診或營養諮詢，請專業人士確認自己的身體狀況，再依照醫師或營養師的建議，選擇適合自己的飲食方式或保健食品。

80%維生素D透過曬太陽獲取，維生素C、維生素K也要均衡。

除了飲食，其實還有一個簡單便宜的方法避免骨質疏鬆：曬太陽。影響骨密度的兩大要素是鈣質和維生素D，前者主要靠飲食攝取，後者則有80%都是透過曬太陽，由身體自行合成。

現代人多在室內工作，尤其是上班族，一整天無法曬到太陽，體內維生素D嚴重不足。温翎安建議，每天可以花10到15分鐘曬太陽，並且要保證足夠的照射面積，最好是穿著短袖，且不宜使用防曬乳液阻擋紫外線。

温翎安補充，除了鈣質與維生素D，維生素C、維生素K、膠原蛋白與鎂等其他營養素也會影響骨密度，因此均衡飲食、攝取各種營養素是根本之道。

温翎安表示，適量的運動也可以促進體內造骨細胞活性，簡單的走路、游泳或是打太極拳，都能幫助骨質「凍齡」。