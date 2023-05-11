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吃水果選對時機 營養價值更高

編譯徐薏茹
吃蔬果有益健康，挑對水果的成熟時機也很重要。（取材自pexels）
吃蔬果有益健康，挑對水果的成熟時機也很重要。（取材自pexels）

吃蔬果有益健康，挑對水果的成熟時機也很重要，MailOnline訪問專家，教大家如何吃水果才能獲得最多益處。

黑莓 熟度愈高愈抗氧化

熟度愈高的黑莓不僅更多汁、風味更佳，還會產生更多具抗氧化特性的複合物。

倫敦註冊營養師伊比托伊(Tai Ibitoye)說明，黑莓的營養價值來自抗氧化劑花青素(anthocyanins)，其深紫色調即來自花青素，這種抗氧化劑也存在於各種深色、紅色或紫色的莓果中，顏色愈深的莓果含有的花青素愈多。

伊比托伊表示，黑莓成熟時的抗氧化程度會增加四倍，但背後的原因尚未有明確答案；抗氧化程度提升有助於身體對抗疾病，「抗氧化劑幫助人體擊退自由基(free radicals)，自由基是人體中的有害物質，可能導致心血管疾病等問題。」

但黑莓能提供的營養也有限制，英國阿斯頓大學(Aston University)的註冊營養學家梅勒(Duane Mellor)指出，人體不太容易吸收花青素，「雖然水果可能含有大量的抗氧化劑，但不全都能夠獲取。」

因此人體實際上能從水果中吸收的花青素含量非常少，但除了花青素，黑莓還含有許多營養成分，擁有高含量的維他命C和鉀(potassium)。

柳橙 半成熟維他命C最高

成熟的柳橙含有較多的維他命C，伊比托伊表示：「維他命C會因為天氣或水果成熟度而增加。」其他柑橘屬(citrus)水果也有同樣的情況，但又以柳橙的維他命C增長最多。

研究發現，柳橙的維他命C含量在「半成熟」狀態時達到高峰，接著隨著果實成熟略微下降。

根據英國國民健保署(NHS)的資訊，維他命C在保護細胞方便扮演重要角色，還能維持肌膚與骨骼健康，有助於傷口癒合。

成人一天所需的維他命C為40毫克，無論是剛成熟或過熟的柳橙，一顆柳橙含有的維他命C綽綽有餘。

香蕉 愈成熟糖分增加

隨著香蕉成熟，其中所含的糖分也會增加。

香蕉與所有水果相同，在熟成的過程中會將澱粉分解成蔗糖、葡萄糖或果糖等較容易吸收的醣類，能使血糖迅速升高。雖然糖分增加不會使卡路里含量發生變化，但糖尿病患者須特別注意。

註冊營養師威廉斯(Debra Williams)提醒：「糖尿病患者最好吃比較不熟的香蕉。」

糖尿病 英國 威廉

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