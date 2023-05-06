時下最夯「彩虹選食法」 提升免疫力要吃哪5種顏色？

圖片來源 ／健康醫療網

疫情 降溫，提升免疫力 成了後疫情時代的一大課題。台灣天主教輔仁大學附設醫院營養師陳怡文建議，可以透過攝取天然食物增強自身免疫力，搭配現今最夯的「彩虹選食法」，攝取5種顏色的蔬果，可以有效達到抗氧化、抗癌與提升免疫力等效果。

蔬果中富含「植化素」，能減低罹癌風險、促進心血管保健、提升抗氧化能力（免疫力）並且具有調節賀爾蒙等優點。陳怡文表示，以均衡攝取六大類食物為基礎，搭配彩虹選食的技巧，於料理中加入「多顏色」、多樣化的新鮮食材，增加天然植化素的攝取，吃出免疫力。

紅色（茄紅素）：番茄、紅甜椒、甜菜根、火龍果、蔓越莓等。

橘黃色（類胡蘿蔔素、類黃酮素、玉米黃素、葉黃素）：紅蘿蔔、黃甜椒、南瓜、玉米、柑橘類、木瓜等。

綠色（葉綠素、兒茶素）：綠色蔬菜、青椒、奇異果、芭樂、茶等。

白色（多酚類、有機硫化物）：大蒜、洋蔥、蘑菇、香蕉、山藥等。

黑紫色（花青素、檞皮素、白藜蘆醇）：海藻類、黑木耳、茄子、藍莓、葡萄等。

兩種族群要慎食

彩虹選食法強調多蔬果，因此有血糖、腎臟疾病的病友們需特別小心。

糖尿病友：需留意每日水果的攝取量，建議大約控制在每天2碗內，每次1碗，一天2次，於餐間當點心。

腎臟病友：需注意鉀離子的攝取，忌食生菜、菜湯及高鉀水果。詳細的使用份量仍需請營養師評估，並依個案狀況做另行調整。

▲輔大醫院營養師陳怡文建議，「彩虹選食法」可以有效達到抗氧化、抗癌與提升免疫力等效果。

除了採取彩虹選食法外，也可以搭配攝取其他營養提升免疫力。陳怡文表示，蛋白質 是構成細胞不可或缺的原料，因此每天仍需吃足「優質蛋白質」；維生素A、B、C、D、E多與免疫調節及抗氧化相關，豐富的維生素可以強化免疫系統；Omega-3脂肪酸中的EPA，能降低慢性發炎反應，每周可攝取兩次深海魚。

最後，腸道是人體最大的免疫器官，可以補充含有益生菌、膳食纖維的食物，促進腸道健康、調節免疫功能，達到提升全方位的免疫力。

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資料來源：健康醫療網

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