多囊性卵巢飲食不踩雷 醫師：這5種食物沒問題

圖片來源 ／健康醫療網

多囊性卵巢(PCOS)是一種常見的婦科疾病，幾乎每10位女性就有1位女性罹患，至今依然沒有明確的診斷要點，婦產科專科醫師周維薪醫師（大象醫師）提到，多囊性卵巢背後衍伸出的是代謝異常、心血管疾病，與雌激素過度暴露的癌症風險，甚至是全身長期慢性的發炎問題，也因此除了積極治療外，生活習慣、飲食調控皆缺一不可，而醫師也推薦5大安心吃、不踩雷的食物，讓多囊性患者在飲食上免煩惱。

周維薪指出，十字花科蔬菜(Cruciferous vegetables)像是菠菜、羽衣甘藍和芥菜等是絕對不會踩雷的食物，原因在於多囊性卵巢患者本身的胰島素阻抗與代謝異常，而根據「食品科學與營養」(Food Science & Nutrition)在2019年發表的一項研究發現，增加膳食纖維和鎂元素，能夠幫助減少胰島素阻抗性跟雄性素過高的問題(多囊卵巢症候群患者容易痤瘡及多毛的原因)。而葉菜類蔬菜，如菠菜、羽衣甘藍和芥菜，相較於其他蔬菜含量更高，例如：一杯煮熟的菠菜含有157毫克鎂(占了一天所需的37%)，多囊性患者是可以安心食用的。

「多囊性患者由於胰島素阻抗性有問題，容易有血糖 過高的問題，一生中得到代謝症候群、糖尿病、心血管疾病的機率比別人高。」周維薪提到，低升糖食物(低GI)的飲食有助於血糖控制，所謂的低GI是指GI值低於55以下，而能夠提供纖維、蛋白質與降低胰島素的豆類，就是很好的選擇，例如：鷹嘴豆、豆類、扁豆、豌豆和大豆等。2018年發表在「營養學」(Nutrients)上的一項研究結果支持，像大豆和莢果這樣的豆類因其本身的升糖指數很低，而很適合血糖控制不佳的族群，因為可以在食用後使血糖上升較少。

第3安心：不飽和脂肪酸的油脂

除了蛋白質、纖維素、礦物質外，健康的脂肪來源也是必須的，周維薪表示，多囊性卵巢患者，長期處於慢性發炎狀態，代謝的異常情況下，除了胰島素過高之外、血脂肪跟雄性素都容易偏高。健康比例的不飽和脂肪酸除了降低發炎反應外、更能幫助降低內臟脂肪與胰島素阻抗，在油脂選用上，會建議以魚油、亞麻仁油、紫蘇油、印加果油為主。

▲在油脂攝取方面，會建議以魚油、亞麻仁油、紫蘇油、印加果油為主。

第4安心：漿果類如藍莓、黑莓、草莓

周維薪指出，長期的高氧化壓力在多囊性卵巢中，也是常見的表徵之一，會導致自由基增加，除了降低免疫系統，還會增加血管的損傷，動脈硬化、中風、心肌梗塞的風險，而鮮豔奔放的漿果類，能夠幫助抗氧化、抗發炎是很好的選擇，最常見的包括：藍莓、黑莓和草莓。

第5安心：全穀類主食

最後，多囊性患者最應該避免的是血糖的劇烈波動，周維薪提到，多數患者有較易肥胖的體質，而且胰島素調控異常，若血糖快速增加反而讓胰臟的負擔遽增，長久下來就是個惡性循環，他認為，在主食選擇上比起米飯，全穀類是不錯的選擇，例如：大麥、小麥、燕麥、蕎麥、小米、玉米、薏仁等，原因在於全穀類除了不會讓血糖劇烈波動，而讓胰臟負擔大外，還可以提供足夠的能量，並保持較長時間飽腹感。

周維薪也提醒，所有的飲食都應該採取「平衡才是王道」，不需將所有好的飲食，一次導入到生活中，循序漸進、長久穩定的改變，絕對不嫌遲。

▲婦產科專科醫師周維薪醫師（大象醫師）推薦5大安心吃、不踩雷的食物。

【延伸閱讀】

停經後又來月經代表回春？ 小心子宮內膜癌悄悄找上門

子宮肌瘤患者飲食這樣調 輕鬆過年沒煩惱

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57734

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw