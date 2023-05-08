彩虹選食法 吃出免疫力 還能降低罹癌風險

以均衡攝取六大類食物為基礎，搭配彩虹選食方法，吃多樣化的新鮮食材，就能增加免疫力。（Getty Images）

新冠肺炎疫情 趨緩、口罩鬆綁，為避免染疫，「提升免疫力 」成為後疫情時代重要關鍵。台灣輔大醫院營養師陳怡文建議，不妨透過攝取天然食物、搭配「彩虹選食法」來增強免疫力，同時具有抗癌效果。

陳怡文表示，蔬果富含「植化素」，能減低罹癌風險、促進心血管保健、提升抗氧化能力、免疫力及調節荷爾蒙等作用。

以均衡攝取六大類食物為基礎，搭配彩虹選食方法，於料理中加入多顏色、多樣化的新鮮食材，能增加天然植化素的攝取，吃出免疫力。

彩虹選食強調多蔬果，陳怡文提醒，糖友、腎臟病友們需小心攝取。有血糖問題者，每日水果攝取量大約控制在2碗內（每次1碗，一天2次），於餐間當點心；腎臟病友需注意鉀離子的攝取，忌食生菜、菜湯及高鉀水果。

要提升免疫力，除了採取彩虹選食法外，還應搭配攝取其他營養。陳怡文指出，蛋白質 是構成細胞不可或缺的原料，因此每天仍需吃足「優質蛋白質」；維生素A、B、C、D、E多與免疫調節及抗氧化有關，豐富的維生素可以強化免疫系統；Omega-3脂肪酸中的EPA，能降低慢性發炎反應，每周可攝取兩次深海魚。

腸道是人體最大的免疫器官，陳怡文建議，可以補充含有益生菌、膳食纖維的食物，促進腸道健康、調節免疫功能，達到全方位的免疫力提升。