腸道想暢通 掌握飲食金三角 纖維、水分、油脂 缺一不可

許多人便祕問題嚴重，最重要的原因是忽略了膳食纖維、水分及油脂。 （Getty Images）

便祕 嚴重，多數是忽略「飲食金三角」，包括膳食纖維、水分及油脂。營養師劉怡里說，解決便祕問題首先多吃膳食纖維，但民眾常有迷思，以為一定要吃非水溶性纖維才有助排便，但水溶性及非水溶性纖維常同時存在，更重要的是吃對高纖食材及份量足夠。另外，水分及油脂也不可少，每天應喝白開水2000cc，並攝取橄欖油、苦茶油、堅果類等，以遠離便祕。

2類膳食纖維 份量要吃足

劉怡里說，膳食纖維分為水溶性及非水溶性，其中水溶性纖維食材，包括蘋果 、胡蘿蔔、海帶、海菜、木耳、菇類等，可以幫助穩定血壓、降膽固醇。非水溶性纖維食材，包括如糙米、糙薏仁等全穀雜糧類，以及毛豆等豆類、堅果類等，可以增加糞便體積，有助排便。但攝取時，不能完全考量水溶性纖維或非水溶性纖維，原因是這兩者常同時存在。

如蘋果皮為非水溶性纖維，但果肉是水溶性纖維；秋葵的皮是非水溶性纖維，其中黏黏稠稠部分則屬於水溶性纖維，吃的時候很難將兩者區分。劉怡里指出，若要預防便祕或讓排便順利，應先從六大類食物中挑選含膳食纖維的食材，並把份量吃足。

劉怡里表示，富含膳食纖維食物包括全穀雜糧類、豆類、蔬果及堅果類，從中可選擇每百公克重量含3克以上纖維的高纖食物，或每百公克含纖維2至3克的中纖食物，如全穀雜糧類有糙米、糙薏仁、地瓜、燕麥、綠豆、紅豆等；水果有芭樂、小番茄、奇異果、柑橘類、香吉士等；蔬菜 為地瓜葉、空心菜、綠花椰菜、秋葵、竹筍、蘆筍、牛蒡等。此外，豆類可選皇帝豆、毛豆、黑豆、豆漿等，菇類則如金針菇、香菇等。

低纖食物則為纖維2克以下，如高麗菜、洋蔥、嫩豆腐、白飯、油麵、白土司等，如果攝取較多的低纖飲食，也不容易排便。

劉怡里說，攝取膳食纖維的份量也必須足夠，每天應攝取25至30克的膳食纖維。建議設計菜單為每天吃兩碗全穀飯、一杯300cc豆漿，高纖蔬菜2碗，高纖水果2碗，以及一湯匙花生或芝麻等堅果類，就可達到應有的攝取量。

蔬果份量方面，台灣新光醫院營養課長廖淑芬指出，女性每日蔬果攝取量為4份蔬菜、3份水果，男性為5份蔬菜、4份水果，換算每餐都應有1至2盤蔬菜，但許多人早餐不吃蔬菜，因此午、晚餐平均要有2至3盤蔬菜。另糙米、地瓜等全穀雜糧類也含有纖維，一天膳食纖維約三分之一來源須是全穀雜糧類。

攝適量油脂 日喝水2000cc

除了足夠纖維，要避免便祕，一定要多喝水。廖淑芬說，每天應喝水2000cc，或是依體重每公斤攝取30cc水分，如體重60公斤的人，一天需喝水1800cc。尤其天氣漸漸炎熱，從事戶外工作、運動時要注意補充水分，但不要以為喝咖啡、茶就是喝水，其實這兩類飲品都容易利尿，反而會增加排尿量，因此還是要多喝白開水。

多攝取膳食纖維、多喝水的同時，還要注意適量攝取油脂。廖淑芬表示，如橄欖油、苦茶油、堅果類等，許多年輕女性為減重不吃任何油脂，反成為便祕一族，平時可以用橄欖油拌燙青菜，以潤滑糞便，協助排便順利。