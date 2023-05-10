要耐酸、菌量夠…想改善便秘 先選對益生菌

不同益生菌，具有不同生長特質。（本報資料照片）

便祕 是現代人生活中常見的困擾，市售標榜解決便祕的藥物與益生菌相當多，特別是很多人怕吃藥，會以益生菌來改善便祕問題。但到底要怎麼吃，才能達到最佳的效果，讓台灣台南市立安南醫院副院長、也是胃腸肝膽科醫師許秉毅為你解答。

Q：許多人吃益生菌改善腸道，卻沒有比較順暢，問題出在哪？

某些益生菌可以改善便祕，是因為它們可以釋放短鏈脂肪酸到腸道裡，短鏈脂肪酸具有刺激腸道蠕動的作用，因此可以改善便祕。也有許多人花了很多錢吃益生菌，排便也沒比較順暢，這是因為所吃的益生菌「產生短鏈脂肪酸之能力不足」或「菌量太少」，使治療效果不彰。

Q：何謂益生元？哪些食物富含益生元？

「益生元」是指能夠促進益生菌生長的物質，簡單來說就是益生菌的食物。能夠促進人體益生菌生長的益生元主要是膳食纖維和寡糖（如果寡糖和菊糖），許多食物富含益生元，如蔬菜 （花椰菜、地瓜葉、高麗菜、胡蘿蔔、蘆筍）、水果（香蕉、芭樂、蘋果 、木瓜、橘子）、全榖根莖類食物（糙米、燕麥、藜麥、玉米、薏仁、山藥、馬鈴薯、地瓜）及豆類（黃豆、毛豆）。

Q：胃酸會殺死益生菌，怎樣吃才能讓益生菌抵達腸道？

想要讓益生菌不被胃酸破壞、順利抵達腸道有兩個方法，第一個方法是：吃「具有耐酸能力的益生菌」；第二個方法是：有些產品會在益生菌外表包上「耐酸保護膜」，使益生菌得以順利通過胃部，在進入腸道之後，才被釋放出來，發揮功能。

Q：如何挑選益生菌？什麼時間吃比較好？

挑選益生菌把握3原則：益生菌具有臨床實驗證實其改善問題的效果；益生菌製品必須可以通過胃酸的考驗，讓益生菌不會在胃裡就被胃酸破壞殆盡；3.益生菌的菌數必須充足。

益生菌百百種，具有不同生長特質。各種益生菌的最佳攝取時機不盡相同，基本上益生菌製造商有義務作好臨床測試，並標註於包裝上，讓消費了解該益生菌最好飯前、飯中還是飯後吃。

Q：哪些天然食物含有益生菌？

許多食物含有益生菌，如優酪乳、優格、乳酪、納豆、泡菜、味噌、康普茶，可以經由攝取這些食物，增加腸道的益生菌。另外，經由吃新鮮的蔬果取得「益生元」，來養腸道好菌，也是一個非常簡單而有效增加腸道益生菌的好方法。

Q：便祕嚴重不得已需要藥物協助時，建議怎麼做？