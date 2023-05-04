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「7大因子」恐讓你得糖尿病 及早做1件事還有逆轉機會

健康醫療網／記者張慈恩報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

肥胖、缺乏運動、高血壓、高血脂、吸菸、飲酒過量、遺傳等，都是糖尿病的危險因子。國民健康署吳昭軍署長呼籲，糖尿病高風險群應定期進行健康檢查，若是發現血糖異常，應儘快尋求專業人員的幫助，並積極改善不良的生活型態，以降低糖尿病等慢性病的發生風險。

善用健康檢查資源 掌握血糖異常徵兆

糖尿病前期(空腹血糖值介於100-125mg/dL)沒有任何症狀，需要透過血液檢查才能確認，因此養成定期健康檢查的習慣，及早發現血糖異常，及早改善。

國民健康署呼籲，糖尿病前期是可以逆轉的，改善不良的生活型態，可以降低五成以上糖尿病的發生風險，因此一旦發現血糖異常的情形，要儘早尋求專業醫事人員協助，幫助控制好血糖，預防糖尿病等慢性病的發生。

血糖異常+2因子 可能是代謝症候群

血糖管理對糖尿病人相當重要，避免後續血管病變、視網膜病變、心血管疾病、腎臟病等合併症的發生。吳昭軍署長強調，無論是健康民眾還是糖尿病高風險族群，都要養成定期健康檢查的習慣，掌握自己的健康狀況，若是發現血糖異常且有以下任兩項因子（腹部肥胖、血壓偏高、空腹三酸甘油脂偏高、高密度膽固醇偏低），即代表有代謝症候群。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57650

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糖尿病 血糖 肥胖

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