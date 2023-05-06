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睡不飽、頻頭痛、注意力不集中 可能是慢性疲勞症候群

記者林佩均／綜合報導
不少人容易疲勞，但卻不知道罹患慢性疲勞症候群；此為示意圖。（圖：大甲順安醫院提供）
不少人容易疲勞，但卻不知道罹患慢性疲勞症候群；此為示意圖。（圖：大甲順安醫院提供）

不少人出現過勞，經常性失眠卻不知道求助醫師。台中一名女上班族，長時間睡不好，就診時告訴醫師她長時間疲倦，也經常性頭動，注意力不集中，檢查發現肝腎功能、血糖、甲狀腺皆正常，診斷後為慢性疲勞症候群，經醫師建議適當運動，加上均衡飲食及用藥治療，慢性疲勞感已逐漸改善。

台灣大甲順安醫院家醫科醫師呂清元表示，該患者自述在傳產業上班，每天緊盯著電腦製作報表，下班後還要忙著接送小孩、照顧家庭，能夠休息的時間已經是晚上9時。長時間下來覺得相當疲倦，偶爾肌肉痠痛，也會出現頭痛、喉嚨疼痛等病症，雖然很累但也睡不好，甚至出現失眠，一年多皆沒改善。

呂清元進一步幫患者檢查，血紅素、血糖、甲狀腺、免疫功能皆正常，診斷後為慢性疲勞症候群。後來建議患者做適當的運動，給予處方用藥，另外要求患者飲食均衡，慢性的疲勞感已經逐漸改善。

慢性疲勞症候群是一種身體出現慢性疲勞症狀的病症，連續6個月以上長時間原因不明的強度疲勞感覺或身體不適，大部分患者都與工作緊張、壓力過大、長期生活作息不正常有關，如果長期身心疲勞沒有調養，對身體會產生不良影響，恐從輕微疲勞變成過勞。

如何判並自己罹患慢性疲勞症候群？呂清元說，如果不是貧血、慢性肝病、慢性腎病等疾病引起，他列出8項徵狀，包括：短暫的記憶力喪失或注意力不集中，造成活動能力受損；喉嚨疼痛、頸部或腋下淋巴結壓痛、肌肉疼痛、非發炎性關節疼，以及和以往頭痛強度或模式不同的新發作頭痛；還有再怎麼睡都睡不飽、活動後疲勞超過24小時，若有4項符合，並持續達6個月以上，有可能是慢性疲勞。

呂清元說，緩解慢性疲勞症候群可以在不增加現有疲勞感覺為前提下，做適當的體能活動，增加個人的愉悦感，同時養成均衡良好的飲食、規律的生活習慣，進行體重控制或自我放鬆，最後則靠非類固醇抗發炎藥物、抗憂鬱藥物、抗焦虑藥物，甚至是抗過敏藥物等藥物治療。

失眠 血糖 肌肉

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