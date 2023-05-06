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只量單臂血壓恐數值偏差 小心低估心血管風險

記者鄒尚謙／綜合報導
高血壓患者必須精準監控血壓，若只量測單臂容易出現偏誤，應該測量雙臂血壓，有助降低心血管疾病風險。（Getty Images）
高血壓患者必須精準監控血壓，若只量測單臂容易出現偏誤，應該測量雙臂血壓，有助降低心血管疾病風險。（Getty Images）

「量血壓」是調控高血壓心血管疾病的重要關鍵。若「只量單臂血壓」，恐怕會出現血壓數值偏差，長期血壓波動被低估，高血壓無法有效獲得管控，易引發心肌梗塞、中風等心血管疾病的風險劇增。

英國埃克塞特大學（University of Exeter）發表於「高血壓」雜誌的研究發現，應該測量雙臂血壓，並採用較高的數值來改善高血壓的診斷及管控，才有助降低高血壓和心血管疾病風險。

這項研究分析全球23項研究5萬3172名參與者的數據，以檢驗選擇較高或較低手臂壓力的影響，結果發現若量血壓採用手臂血壓數值較低的，會導致12%的人被診斷為沒有高血壓，但另一隻手臂血壓數值卻早已超標。證明應以量測較高的手臂血壓數值，作為未來心血管風險的預測指標。

血壓偏誤達10mm汞柱

台灣國泰醫院心血管中心心臟內科主治醫師黃晨祐表示，高血壓患者必須非常精準的監控血壓，但民眾監測血壓時，若「只量測單臂」確實容易出現偏誤，有時落差可能是10毫米（mm）汞柱，其實收縮壓、舒張壓加減1毫米汞柱，都會影響後續開藥的劑量。

根據台灣衛福部109年統計顯示，台灣人因高血壓導致的疾病死亡占據十大死因相當大的比重，一年逾3.9萬人死亡，平均每4.4人死亡中就有1人是死於高血壓直接相關的心臟、腦血管及高血壓性等三類疾病。

量血壓遵循722口訣

衛福部國健署建議，18歲以上民眾每年至少要量一次血壓，可遵循「722」口訣，連續量測7天、晨起後及睡前各量1次、每次量2遍，如此定期量測，才能清楚掌握自身血壓變化狀況，做好血壓管理。

黃晨祐說，過去有大型研究發現，高血壓病患若血壓降低10%，整體心血管事件可降低20%。長期收縮壓160毫米汞柱，若能控制150毫米汞柱以下，10年以上中風、心衰機率可降20%、死亡率降10%；但收縮壓每增加1毫米汞柱，長期死亡率則增加1.1%。

40歲以後早晚測量

預防高血壓的方法，最重要就是定期量血壓。黃晨祐表示，高血壓發生除了遺傳家族史外，飲食生活習慣更需要關注，尤其年輕人罹患高血壓可能是「次發性高血壓」，為動脈硬化或合併內分泌疾病、甲狀腺亢進、腎上腺素分泌瘤等引起，監測血壓工作不可少。建議40歲以下、飲食重口味、少運動的人，每年都要執行一次「722」；40歲以後，應每天早上起床後、睡前各量一次。

「量血壓雙臂都量，取高的數字。」黃晨祐建議，剛開始監測血壓的人，雙臂血壓一定有高有低，落差常在10毫米汞柱以內，持續雙臂監測兩至三個月，若都是右手血壓較高，日後就以該臂血壓紀錄為主。最佳量測血壓時間：起床一小時內、睡前一小時。

如何正確量血壓？ （資料來源／黃晨祐、元氣網疾病百科）
如何正確量血壓？ （資料來源／黃晨祐、元氣網疾病百科）

高血壓 心血管疾病 中風

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