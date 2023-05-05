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洗腎後「恢復時間」每拉長1小時 住院風險增3%

記者邱書昱／台中報導
洗腎完後患者需要時間恢復元氣，但恢復時間每拉長1小時，住院風險增加3%、死亡風險增加5%。（本報資料照片）
洗腎完後患者需要時間恢復元氣，但恢復時間每拉長1小時，住院風險增加3%、死亡風險增加5%。（本報資料照片）

研究顯示，洗腎完後患者需要時間恢復元氣，但恢復時間每拉長1小時，住院風險增加3%、死亡風險增加5%。台灣大道診所院長李政霆指出，曾有60多歲患者洗腎完後持續大魚大肉，體重及慢性病沒有好好控制，不僅洗腎後恢復時間拉長，還經常出入急診，直到控制飲食、多運動，搭配移除體內較大分子毒素的「延展性血液透析」，身體機能才逐漸好轉。

心梗及肺炎 住院最大宗

這項研究調查發表於美國腎臟醫學會期刊，李政霆進一步分析，通常三分之一腎友在洗腎後2小時就能恢復元氣，40%恢復期約2到6小時，但10%恢復期要12小時，特別是年紀大、肥胖、罹患糖尿病等慢性病，以及血液透析清除率差的患者居多。

洗腎後恢復時間拉長，住院和死亡率風險也隨之攀升。李政霆引用台灣腎病年報指出，2019年接受洗腎的患者，住院人數每千人至少會住院一次以上，較過去幾年上升不少，其中75歲以上長者住院機率最高，住院原因多以心肌梗塞、肺炎為大宗，近年也發現患有糖尿病及相關代謝疾病者榜上有名。

然而，若陷入反覆出入急診及住院的惡性循環，他形容「對腎友來說，這是從懸崖掉下去後再慢慢往上爬的狀況」，因為住院期間整天臥床，肌肉會漸漸萎縮愈來愈沒力氣，走路容易跌倒，心肺功能下降，不僅會喘不過氣，日後洗腎透析間掉壓的風險增加，連帶造成透析品質下降，洗腎和療程後的恢復時間都會拉長。

血液透析品質 精益求精

有位腎友以前常四處遊玩，最近二度因為心肌梗塞住院，現在連下床都很困難，只能仰賴長照照服員陪同就醫與復康巴士接送洗腎。李政霆表示，為降低腎友身體惡化加速的風險，除了患者配合醫囑外，醫療院所的血液透析品質也需精益求精，因此引進延展性血液透析治療，提供腎友另一個選項。

李政霆指出，現行傳統的高透量人工腎臟，對於中、小分子的毒素有良好清除率，但對於中、大分子毒素清除率有限。「延展性血液透析」則是對大型中分子有更好的清除率，研究顯示，在移除較大分子毒素的同時，仍能避免白蛋白過度流失。腎友透析過程中的血壓更穩定，搭配醫囑控制好飲食及慢性病，血糖也相對穩定，進而降低了併發症的影響，改善住院率，讓腎友獲得較好的生活品質。

新治療術 膚色揮別暗沉

李政霆說，一位30多歲年輕女性腎友，使用傳統的血液透析模式，皮膚明顯暗沉，有尿毒疹困擾，聚會時常會被投以關懷眼光，在嘗試並持續採用新一代血液透析治療術後，半年後膚色改善且較有光澤，尿毒疹狀況也趨緩。

除了病症改善外，腎友身心靈健康也需要被顧及。「不少洗腎患者會產生憂鬱現象，所以要多點陽光照射、給予足夠關心很重要。」李政霆因此特別注重院內病床、休息室的採光照明，聘請特約營養師及藥師，更將飛輪和病床結合，讓腎友洗腎時也能運動。他更叮嚀腎友，洗腎後如果不舒服就要馬上反映，否則小問題拖久了會變成大問題。

糖尿病 醫學 血壓

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