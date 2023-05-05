陪伴、傾聽… 4大方向觀察老人憂鬱

老年人的憂鬱症狀，可從語言、行為、睡眠和胃口四方向觀察；圖為示意圖。（本報資料照片）

台灣知名雕塑 家朱銘日前驚傳久病辭世，享壽85歲。針對老年人可能因久病出現憂鬱情形，台北榮總老年精神科主任蔡佳芬表示，可以從語言、行為、睡眠和胃口四大方向觀察是否有憂鬱傾向，如果症狀嚴重，應帶老人家就醫、介入治療。

根據董氏基金會2016年調查，71至80歲老年人，有明顯憂鬱情緒需專業協助者占12.4%，包括活得愈久，對生活健康沒信心、環境不佳等，愈顯憂鬱。

蔡佳芬指出，老年人的憂鬱症 狀可能比較沒那麼外顯，但可從四大方向觀察：

一、語言

如果經常說出「再活也沒有多久了」等負面、消極的話語，或甚至出現尋死的想法，就必須注意。

二、行為

有些老年人不願意說出自己的想法，但可以從行為進行觀察。當想法低落時，行為也會跟著低落，因此觀察若過去常出門變得不愛出門，或是在家時常將窗簾拉上，不願意接觸外面世界；變得不愛社交，行為退縮，也可能是憂鬱症的前兆。

三、睡眠

出現失眠 或是整天在睡等兩種極端情形，則可能出現憂鬱症狀。

四、胃口

老人家食欲下降且愈來愈瘦，應該特別留意。

蔡佳芬說，語言和行為表現是憂鬱症狀的核心情緒，但不易察覺，睡眠和胃口則是生理兩大觀察面向，值得留意。老人家一旦出現憂鬱症狀，可以先移除身邊的危險物品，避免一轉眼不在身邊時就發生憾事。另外，也要帶老人家就醫，尋求專業協助。

「很多老人家是從其他科轉介來的。」蔡佳芬表示，如果老人家不願意就醫，可以趁老人家在慢性病回診時，先向主治的內、外科醫師說明，由醫師先開立輕微的抗憂鬱藥劑，再試圖規勸就醫。

蔡佳芬提醒，自殺防治守門「一問二應三轉介」是非常重要且有用的步驟。一開始可有技巧的詢問發現警訊，一旦發現警訊者是非專業人員，只要能夠陪伴、傾聽，就是非常好的回應。若發現問題超過可處理的程度範圍，建議找到適當資源轉介，就能降低自殺的可能性。