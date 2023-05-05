我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大考慮驅逐中國外交官 叢培武：若執意挑釁奉陪到底

謀殺？防衛？男子在紐約地鐵當眾被掐死 影片瘋傳

陪伴、傾聽… 4大方向觀察老人憂鬱

記者楊雅棠／台北報導
老年人的憂鬱症狀，可從語言、行為、睡眠和胃口四方向觀察；圖為示意圖。（本報資料照片）
老年人的憂鬱症狀，可從語言、行為、睡眠和胃口四方向觀察；圖為示意圖。（本報資料照片）

台灣知名雕塑家朱銘日前驚傳久病辭世，享壽85歲。針對老年人可能因久病出現憂鬱情形，台北榮總老年精神科主任蔡佳芬表示，可以從語言、行為、睡眠和胃口四大方向觀察是否有憂鬱傾向，如果症狀嚴重，應帶老人家就醫、介入治療。

根據董氏基金會2016年調查，71至80歲老年人，有明顯憂鬱情緒需專業協助者占12.4%，包括活得愈久，對生活健康沒信心、環境不佳等，愈顯憂鬱。

蔡佳芬指出，老年人的憂鬱症狀可能比較沒那麼外顯，但可從四大方向觀察：

一、語言

如果經常說出「再活也沒有多久了」等負面、消極的話語，或甚至出現尋死的想法，就必須注意。

二、行為

有些老年人不願意說出自己的想法，但可以從行為進行觀察。當想法低落時，行為也會跟著低落，因此觀察若過去常出門變得不愛出門，或是在家時常將窗簾拉上，不願意接觸外面世界；變得不愛社交，行為退縮，也可能是憂鬱症的前兆。

三、睡眠

出現失眠或是整天在睡等兩種極端情形，則可能出現憂鬱症狀。

四、胃口

老人家食欲下降且愈來愈瘦，應該特別留意。

蔡佳芬說，語言和行為表現是憂鬱症狀的核心情緒，但不易察覺，睡眠和胃口則是生理兩大觀察面向，值得留意。老人家一旦出現憂鬱症狀，可以先移除身邊的危險物品，避免一轉眼不在身邊時就發生憾事。另外，也要帶老人家就醫，尋求專業協助。

「很多老人家是從其他科轉介來的。」蔡佳芬表示，如果老人家不願意就醫，可以趁老人家在慢性病回診時，先向主治的內、外科醫師說明，由醫師先開立輕微的抗憂鬱藥劑，再試圖規勸就醫。

蔡佳芬提醒，自殺防治守門「一問二應三轉介」是非常重要且有用的步驟。一開始可有技巧的詢問發現警訊，一旦發現警訊者是非專業人員，只要能夠陪伴、傾聽，就是非常好的回應。若發現問題超過可處理的程度範圍，建議找到適當資源轉介，就能降低自殺的可能性。

憂鬱症 雕塑 失眠

上一則

慢性腎病需追蹤 專業中醫來助攻

延伸閱讀

好市多冷凍莓藏A肝病毒 近萬包恐下肚

好市多冷凍莓藏A肝病毒 近萬包恐下肚
鍾楚紅突曬與朱銘合影 曝兩人最後約定：失約心碎了

鍾楚紅突曬與朱銘合影 曝兩人最後約定：失約心碎了
鍾楚紅突曬與朱銘合影 曝兩人最後約定 失約心碎了

鍾楚紅突曬與朱銘合影 曝兩人最後約定 失約心碎了
以「太極」聞名 雕塑大師朱銘85歲辭世 疑久病輕生

以「太極」聞名 雕塑大師朱銘85歲辭世 疑久病輕生

熱門新聞

德國研究指出，雙語能力可以幫助老年人維持記憶能力（pexels）

快看世界／現在才知道 雙語能力正幫助你對抗失智症

2023-05-02 17:36
醫師曾旭弘指出，女病患卡入肛門的魚刺，超過3公分。（衛福部台中醫院提供）

3公分魚刺卡肛門女子痛不欲生 醫籲：這種人要注意

2023-04-28 05:36
圖片來源 ／健康醫療網

搭機腳水腫一查是「這問題」 哪些因素會造成水腫？

2023-05-03 01:00
（圖：健康醫療網提供）

26歲患者「皮蛇」纏身 5年復發4次 這族群風險最高達9倍

2023-05-01 00:15
台中榮總腎臟科醫師蔡尚峰說，診斷出糖尿病前，因代謝症候群引起的胰島素阻抗（未正常作用）就已開始對器官造成影響。（記者黃寅／攝影）

血糖正常就沒有糖尿病？ 台中榮總AI演算告知罹患風險

2023-05-02 05:48
貝莉長期有打嗝、胃酸逆流等症狀，最終意外發現自己罹癌。(取材自Instagram)

正妹天天打嗝以為「水土不服」 一檢查竟是大腸癌3期

2023-05-03 19:09

超人氣

更多 >
中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘

中國情侶赤裸命喪峇里島飯店 男死者滿身血走廊爬行20分鐘
研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事

研究4萬名夫妻後 專家發現成功伴侶不做這事
何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空

何處是老家／「白卡就是命」老人生大病 家底恐被掏空
何處是老家／白卡保底 華埠無證長者無福消受 連生病都沒保險

何處是老家／白卡保底 華埠無證長者無福消受 連生病都沒保險
調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人

調查指44%美國人講不出知名在世亞裔 第一名的「他」甚至非美國人