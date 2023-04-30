減輕放射線治療副作用 中藥「麥門冬、沙參」助改善

圖片來源 ／健康醫療網

75歲王先生罹患攝護腺癌，並準備接受放射線治療，但他很擔心身體承受不住放療所產生的副作用，因此求診中醫，希望藉中醫調理降低副作用的不適。

攝護腺放療常見副作用：疲累、皮膚變乾又頻尿

台灣台南市立醫院中醫部醫師劉家蓁說明，攝護腺放射線治療常見的副作用有疲累、下腹或下背皮膚變乾、發紅脫皮或變色、小便灼熱、頻尿、尿急、夜尿、想排便但量少或解不出、腹瀉等，少數病人可能有延遲副作用，如放射性直腸炎、膀胱炎等，此外照射到的腹部和背部組織未來可能會纖維化，摸起來較硬或活動有緊繃感。

麥門冬、沙參減輕放療副作用 黨參、黃耆增強體力

劉家蓁認為，以中醫的觀點而論，接受放射線治療是屬熱毒傷陰耗氣，身體容易出現陰虛內熱和氣虛的狀況，因此治療著重養陰清熱，使用中藥如麥門冬、沙參，以減輕副作用的出現。

此外，放射治療容易耗氣，因此適度的補氣和提升食慾，如黨參、黃耆能增強體力。

中藥減少副作用 降低復發、增加存活率

根據研究部分中藥可以使癌細胞 的輻射敏感度增加，提高放射治療效果。劉家蓁表示，常規癌症 治療搭配中藥輔助治療，可減少化療和放療副作用，提升生活品質，能降低復發並增加存活率。

此外，劉家蓁也建議放療的病人可配合醫師調配的藥膳來作食療。平常飲食則以清淡為主，可選用白木耳、清蒸魚湯、蓮子、綠豆、白菜、苦瓜等較養陰清熱的食物，避免過熱或太冷的刺激性食物；而長期的組織纖維化也可搭配針刺治療減緩緊繃感。

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資料來源：健康醫療網

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