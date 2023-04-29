避免泌尿結石什麼都可以吃 但要注意「這1點」

圖片來源 ／健康醫療網

極端氣候的夏天卻是泌尿結石最好發的季節，結石阻塞可能會造成相當可怕的疼痛，除此之外如果合併感染更是泌尿科的急症。

輸尿管結石感染併發菌血症 病症不明顯

樂生療養院泌尿科李信毅醫師提到，最近在門診就遇到一位中年男性輸尿管結石合併感染的病人，他已經併發菌血症了，但是因為糖尿病 都沒有在控制，免疫系統無法反應，所以病症不明顯，只是覺得身體不舒服，想來門診拿藥，然後就準備要飛去對岸做生意。

經過抗生素的治療以及血糖的控制，他的身體才會有能力發燒，他也才感受到了疾病的痛苦。治療的過程包括手術 的部分也是比較危險，最後總算是安然出院，回想當初如果他堅持要去對岸，後果實在不堪設想。

避免結石拜訪 攝取足夠水份

預防結石除了要攝取足夠的水份以產生足夠的尿量來稀釋尿中的礦物質與鹽份避免結石的生成之外，以身體健康的觀點來看，除了運動之外，所謂病從口入，要有均衡的飲食，都可以吃但不能只吃自己愛吃的，太甜太鹹的食物只能品嚐，川燙蔬菜可以減少草酸的攝取；飲料都可以喝，但是不能只喝飲料不喝水，至於含糖飲料或是酒，都只適合小酌，不適合拿來牛飲。

李信毅醫師提醒，如果結石合併感染發燒，千萬不要當做是感冒發燒，必須要立刻就醫，以免病情惡化錯失治療良機。

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