經常憂鬱心血管疾病風險飆增 專家：現代人1活動有助紓壓

圖片來源 ／健康醫療網

適度的壓力有助於提升我們的工作表現，但是，如果長期處於有壓力的情況中，且沒有適時紓解，除了可能引發憂鬱造成心理健康 問題，還有罹患心血管疾病 的風險。根據2023年1月發表於《美國心臟協會期刊》的研究指出，憂鬱症 與較高風險的心血管疾病以及不良的心血管健康狀況有關，自覺心理健康不佳的人出現心臟問題的風險明顯較高。

小心憂鬱症 增心血管疾病

臺北市立聯合醫院中興院區一般精神科主任詹佳真表示，過去已有許多研究證實，憂鬱症會增加罹患心血管疾病的風險，心血管疾病也會增加罹患憂鬱症的風險，兩者相互影響，互為因果關係。詹佳真主任說明，有憂鬱症或處於心理狀況不佳的人，通常在飲食和睡眠狀態都不好，且比較容易有不健康的行為，像是吸菸或是過多靜態生活，這些都是心血管疾病的危險因子，也可能透過壓力賀爾蒙或交感神經的興奮，直接造成心臟的傷害。這

些都是超出負荷的警訊 應建立紓壓習慣

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，維持心理健康有助於減低罹患心臟血管疾病的風險，建議年輕人建立「情緒覺察」和「壓力紓解」的習慣，當覺得生理有狀況，像是常常感冒都不會好，無故感到焦慮或易怒，可能都是生活壓力超出負荷的警訊，這時就要找出壓力源，了解它們如何影響自己。

面對自己壓力源 追劇也是紓壓方式

建立紓壓的習慣，除了聽音樂、運動，也不妨追劇，從劇中可以看到不同的人生樣態，當心理狀態不佳時，能讓自己暫時轉移負面情緒，不用覺得追劇好像很廢而有罪惡感。

葉雅馨主任提醒，了解自己的壓力源才能適當的面對與回應，我們常常習慣於生活中充斥各種壓力，直到壓力超出負荷才會警覺，有時倒不如視為是上天的禮物，讓我們不得不停下來，好好的檢視與調整，如果情況持續無法改善且影響生活，建議積極尋求專業醫師或心理師協助，此外建立健康的社交網絡，無論是實體或線上的情感支持都有助於心理健康。

【延伸閱讀】

腸道不健康恐引發6大類症狀！ 醫：腸漏症百病叢生

美國新興「健身園藝」 取代健身房還能對抗癡呆

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57584

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw