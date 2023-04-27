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上班族患慢性疲勞症候群 醫師建議這三招改善

記者游振昇／台中即時報導
大甲順安醫院家醫科醫師呂清元巷說，慢性疲勞症候群有8項徵兆指標。（順安醫院提供）
大甲順安醫院家醫科醫師呂清元巷說，慢性疲勞症候群有8項徵兆指標。（順安醫院提供）

一名上班族女子長期睡不好又頭痛，被診斷是慢性疲勞症候群，醫師建議她適當運動，加上均衡飲食和用藥治療後，已逐漸改善。

台灣年平均總工時為2千小時，排名全球第4高，很多人出現過勞，透過紓壓仍無法擺脫壓力，台中一名上班族女子，長時間睡不好，就診時說她長時間疲倦，也經常性頭痛，容易注意力不集中，檢查發現肝腎功能、血糖、甲狀腺皆正常，診斷後為慢性疲勞症候群。

大甲順安醫院家醫科醫師呂清元表示，女患者自述在傳產業上班，每天緊盯著電腦製作報表，下班後還要忙著接送小孩、照顧家庭，能休息的時間已經是晚上9點，長時間下來覺得相當疲倦，偶爾肌肉痠痛，也會出現頭痛、喉嚨疼痛等病症，雖然很累也睡不好，會失眠，一年多下來皆沒改善。

呂清元幫患者檢查，血紅素、血糖、甲狀腺、免疫功能皆正常，診斷後為慢性疲勞症候群。後來建議患者做適當的運動，給處方用藥，另外要求患者飲食均衡，慢性的疲勞感已經逐漸改善。

呂清元指出，慢性疲勞症候群是一種身體出現慢性疲勞症狀的病症，連續６個月以上長時間原因不明的強度疲勞感覺或身體不適，大部分患者都與工作緊張、壓力過大、長期生活作息不正常有關，如果長期身心疲勞沒有調養，對身體會產生不良影響，恐就會從輕微疲勞變成過勞。

如何判斷是否罹患慢性疲勞症候群，呂清元說，如果不是貧血、慢性肝病、慢性腎病等疾病引起，他列出8項徵狀，包括短暫的記憶力喪失或注意力不集中，造成活動能力受損；喉嚨疼痛、頸部或腋下淋巴結壓痛、肌肉疼痛、非發炎性關節疼，和以往頭痛強度或模式不同的新發作頭痛，再怎麼睡都睡不飽、活動後疲勞超過24小時，如果其中有項符合，並持續達6月以上，有可能是慢性疲勞。

呂清元說，緩解慢性疲勞症候群可在不增加現有疲勞感覺為前提下，做適當的體能活動，增加個人的愉悦感，同時養成均衡良好的飲食、規律的生活習慣，體重控制或自我放鬆，最後則靠非類固醇抗發炎藥物、抗憂鬱藥物、抗焦虑藥物，甚至是抗過敏藥物等藥物治療。

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