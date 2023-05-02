久咳會喘臉蒼白 誤認長新冠後遺症 竟是急性血癌

若有久咳、走路喘、臉色蒼白、身體虛弱的現象，不一定都是「長新冠」後遺症。（Getty Images）

一名50歲男性久咳、走路喘、臉色蒼白、身體虛弱，一直以為是「長新冠」後遺症，久了就會好轉，直到診所醫師驚覺有異，抽血檢驗發現血球數值異常，轉至醫學 中心，確診竟是「急性骨髓性白血病（簡稱AML）」。中華民國 血液病學會秘書長侯信安表示，過去兩、三年間偶見類似個案，但長新冠不會讓患者臉色蒼白，民眾若有上述症狀應提高警覺，及早就醫。

侯信安說明，患者出現無法成熟分化的骨髓芽細胞遍布血液及骨髓中，取代正常血球，也因紅血球不夠導致臉色蒼白、氣喘如牛。正常白血球不足易感染發燒。異常血球大量增生在骨髓，造成骨髓膨脹、疼痛。血小板不足使得凝血功能變差，導致異常流鼻血、牙齦出血、拔牙後血流不止，或不明原因多處瘀青；女性則會出現經血量突然大增，或經期拉長。

侯信安解釋，急性骨髓性白血病的成因多是患者出現基因突變或染色體異常，少數是曾接觸大量輻射、暴露化學治療或化學溶劑或燃料物質等而導致。

此外，「慢性骨髓性白血病（簡稱CML）患者若未接受治療，或未規律用藥、回診追蹤，導致病情惡化、甚至產生抗藥性，也可能轉為急性骨髓性白血病。因此呼籲CML患者務必規律用藥、定期回診追蹤，若能達到深度緩解治療目標，不但可避免惡化，也可以爭取停藥機會。

急性骨髓性白血病有四大症狀，分別是臉色蒼白疲倦、不明原因發燒、未碰撞卻有瘀青出血、骨骼疼痛。（圖：中華民國血液病學會提供）

4大症狀 易被忽略

急性骨髓性白血病有臉色蒼白疲倦、不明原因發燒、未碰撞卻有瘀青出血，以及骨骼疼痛四大症狀，上述症狀因為不具特異性，易被忽略。有患者反覆發燒、疲倦，以為感冒未癒。也有患者突發牙齦持續出血，以為罹患牙周病。

侯信安表示，上述病人可透過血液檢查發現血球異常，並進一步經由骨髓檢查確診。因病情惡化快速，若延遲治療，恐引起嚴重感染或大量出血等併發症。因此及早診斷，把握治療黃金期，可降低疾病對身體的衝擊。

落實個人化精準治療，急性骨髓性白血病患者應接受最適合的治療，或進行血液幹細胞移植，以增加存活率。（Getty Images）

基因檢測 精準治療

過去醫師透過急性骨髓性白血病病患的細胞型態學與染色體或基因變化，為患者進行風險分類、研擬治療計畫，評估如何搭配化療、標靶治療、血液幹細胞移植，以獲得最佳療效。隨著基因檢測進步，以及醫界對疾病與基因更加瞭解，此病已進入精準治療時代。

世界衛生組織、國際共識分類與歐洲白血病研究網（ELN）去年針對急性骨髓性白血病提出最新疾病分類共識，幫助評估不同患者的風險，以落實個人化精準治療，讓患者在最適當時間點接受最適合的治療，或進行血液幹細胞移植，有效增加病人存活率、延長存活期。