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「不喝咖啡頭疼，喝了胃疼」 如何是好？

許金川
少量咖啡可讓人精神振奮，促進血液循環，醫師提醒要適量飲用。（Getty Images）
少量咖啡可讓人精神振奮，促進血液循環，醫師提醒要適量飲用。（Getty Images）

門診中。

「醫師，我早上起來喉嚨苦苦的，有痰，怎麼回事？」

「醫師，我晚上一躺下來就覺得火燒心，好難受！」

「醫師，我早上起來一直想咳嗽，怎麼回事？」

「醫師，我胸悶、胸痛，是不是心臟病？快掛了？」

「醫師，我胃好痛！」

「不能少喝一點咖啡嗎？」

「不行，不喝咖啡頭會痛！」

「頭痛一定要喝咖啡才能解痛嗎？」

「是啊！改不掉啊！」

這是門診中真實談話，「不喝咖啡頭又疼，喝了咖啡胃又疼！」魚與熊掌難以兼得，如何是好？

這種情形令人想起了古書的記載：「欲寄征衣君不還，不寄征衣君又寒」，左右為難，「魚與熊掌不可得兼」的感嘆。

近年來，胃食道逆流成為新的國民病，幾乎比高血壓、糖尿病發生率還高，究其原因與喝咖啡蔚為風潮有關。

有人說喝咖啡可以說是另一次鴉片戰爭，古人喝茶，茶葉裡也有咖啡因，但濃度不像咖啡那麼高。近年來，西風東漸，以茶會友被以咖啡會友取代。咖啡由於咖啡因濃度高，造成的文明病也非常可觀。正常人是食物入到胃，胃酸才會分泌，但喝咖啡會刺激胃酸分泌，因此胃裡面經常有胃酸，尤其晚上睡覺平躺時，胃酸往食道回流，造成食道下方灼燒，嚴重者食道變性，甚至演變為食道癌。

正常人胃與食道中有個括約肌，醫學上稱為賁門，有些人括約肌鬆了，因此平躺時胃酸就回流到食道，甚至到喉嚨，引起咳嗽，聲帶發炎，甚至引發胸痛，以為是氣管炎或是心臟病。

此外，咖啡因會刺激腦中樞，短時間讓人提神清醒，長此以往，睡眠中心一直受到刺激，好像車子已經停了卻又一直踩油門一樣，造成許多人失眠，晚上睡不著，白天精神恍惚，門診病人中，這種病人越來越多了。

少量咖啡的確可讓人精神振奮，促進血液循環，一旦成癮，不見其利反見其害，令人想起滿清末年，林則徐為何要查緝鴉片而引發鴉片戰爭之嘆。（作者為台大醫學院名譽教授、肝病防治學術基金會董事長）

咖啡 心臟病 醫學

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