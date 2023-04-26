高濃度Omega-3＝好魚油？醫師：要看「型態」

圖片來源 ／健康醫療網

魚油富含Omega-3，其中營養素以DHA和EPA為主，不僅有助於預防心血管疾病、抗發炎，身心科醫師李旻珊還提到，魚油中的EPA可以穩定情緒，高濃度的EPA還可作為憂鬱症的輔助治療，對於過動、焦慮症也有幫助。

不過，市面上有這麼多種魚油到底該怎麼挑選好的魚油呢？只看濃度來做選擇就可以了嗎？李旻珊醫師表示，要挑選好的魚油主要是看「型態」，如果想找天然、安全又好吸收的魚油，比較推薦選擇TG型的魚油。

魚油挑選要看型態 推薦最接近天然型態TG型

世界衛生組織（WHO）建議，一般成人Omega-3每日攝取量為300－500毫克。在挑選魚油時了解Omega-3濃度是相當重要的，這樣才能攝取到足夠的營養素。不過，李旻珊醫師提醒，其實魚油不只要看濃度，還要看「型態」。

依加工製造的形式，目前魚油可分為TG型、EE型、rTG型3種。3種型態的魚油有什麼樣的差別呢？李旻珊醫師為民眾作了以下整理：

TG型：非合成魚油，保持原本的三酸甘油脂型態，是最接近天然的魚油型態，整體吸收也不錯，價格較便宜。

EE型：合成型魚油，萃取出魚油再經過加工提化達到濃縮目的，多了溶劑萃取化學步驟，身體代謝吸收度也比較差一點。

rTG型：高度加工的合成型魚油，是濃縮的EE型再額外加工，把脂肪酸結構還原成TG型態，由於高度加工合成，所以其實有一些化學殘留的疑慮。因為加工程序最多，價格最貴。

綜合以上分析，李旻珊醫師建議，雖然TG型魚油Omega-3濃度約30%，在三種型態中濃度較低，但除非有吞食困難或其他因素，否則多吞幾粒就能達到相同吸收量，不一定要追求高濃度，更何況高濃度意謂更多加工程序。想選擇安全又好吸收的魚油，CP值較高，所以會比較推薦較天然的TG型魚油。

▲身心科醫師李旻珊

魚油最怕變質、重金屬 挑選要注意哪些？

而除了型態、濃度之外，由於魚油很容易因接觸空氣而產生變質，李旻珊醫師提醒，在挑選魚油時選用PTP鋁箔泡殼、獨立包裝的魚油，不僅較不會因汙染變質，也較方便攜帶出門。

此外，現在海洋汙染日益嚴重，許多人購買魚油最怕的就是塑化劑超標、重金屬殘留等問題。李旻珊醫師表示，民眾可以注意魚油是否有通過SGS無重金屬殘留檢驗、微生物及大腸桿菌檢驗、ISO9001品質驗證等，如果檢驗通過，基本上在產品包裝都會標示。

魚油好處多但有禁忌 建議諮詢醫師再使用

魚油有許多好處，容易營養不均衡的外食族、學習需要用較多腦力的學生，或是忙碌加班的上班族都是需要補充Omega-3的族群。由於老人家心血管比例較高，李旻珊醫師也推薦年長者補充魚油保健身 體，並應選擇顆粒較小的魚油才方便吞嚥。

但是，李旻珊醫師提醒，魚油有增加出血的可能，也有降血壓 的輕微作用，因此，有凝血功能問題、服用降血壓藥物、抗凝血藥物等，建議詢問醫師後再進行補充，若懷孕30週以上建議先暫停補充，而將要進行植牙或手術 等則建議術前2週暫停使用魚油。

另外，若有魚、蝦過敏也不建議使用魚油，可能會有蕁麻疹、皮膚搔癢等狀況產生。

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資料來源：健康醫療網

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