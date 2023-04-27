注意這幾點 呼吸道健康一整年

醫師提醒，如果有過敏、氣喘等問題，應透過藥物及非藥物積極治療，讓症狀獲得緩解。(Getty Images)

人必須呼吸才能生存，從鼻腔、氣管、支氣管到肺臟，為接觸外在空氣的管道，所有細菌、病毒都可能從呼吸道侵入體內，如同新冠病毒最常侵犯的就是呼吸道、肺臟。若要健康一整年，應好好保養呼吸道、肺臟。醫師和營養師提供幾個小撇步。

保養肺臟 多吃白色食物

肺臟十分怕冷，應少吃橘子、西瓜、火龍果、大黃瓜等涼性瓜果，或是冰淇淋、冰飲等，避免出現咳嗽、氣喘等呼吸道症狀。台灣中醫師吳明珠說，特別是新冠病毒還沒遠離，更要好好保養呼吸道、肺臟，不受病毒、細菌侵犯，降低染疫後出現咳嗽、容易生痰等長新冠症狀風險。

吳明珠說，從中醫觀點，多吃白色食物可以補肺，但如白蘿蔔屬性偏涼，可加入排骨、老薑燉煮成排骨蘿蔔湯；若想吃大黃瓜也可搭配羊肉、薑、大蔥等，讓整道菜色較為溫補。

水果可吃蘋果等有助保養呼吸道，或是用水梨燉豬肺，起鍋後可加入蜂蜜，達到潤肺化痰的功效。但不論何種食物、水果，如果吃完後出現喉嚨癢、痰液黏稠等呼吸道不適，就不要吃太多。

肺臟健康也與脾臟有關，平時可保養脾臟，如四神湯內有山藥、茯苓、蓮子、芡實，可以健脾去濕、化痰、顧肺，同時達到保養肺臟功效。

吳明珠說，感染新冠病毒後，肺臟可能受損出現咳嗽、容易生痰等長新冠症狀，建議染疫者可利用麥門冬湯、清燥救肺湯、桑菊飲等緩解咳嗽及喉嚨痛，因每種咳嗽症狀不同、每個人體質也不同，染疫者應尋求中醫師個別調理、辯證治療，特別現在正值冬季，早晚氣溫低，如果不好好根治，很容易反覆發作。

一般來說，採用中藥材清肺、止咳、化痰後，接著必須潤肺、補肺，調整時間約需90至120天。吳明珠說，染疫痊癒者要有耐心，把肺臟健康養回來。

提升免疫 掌握4項重點

沒有特定營養素可預防單一疾病或維護呼吸道健康，台灣國泰醫院營養組副組長賴秀怡說，須從提升整體免疫力 著手，共分為四項重點，包括維持體重、均衡營養、多攝取抗氧化及抗發炎食材及適時補充益生箘。

賴秀怡說，第一、體重過重、肥胖或太輕，都不利免疫力，體重太輕代表營養不足，體重過重則常伴隨三高等慢性病，建議BMI應維持在18至24。

第二、均衡營養應攝取份量足夠的天然食材，如一名體重60公斤成人，一天需攝取6至7份蛋白質，一份蛋白質約半盒嫩豆腐，或一杯240cc的豆漿或牛奶，以強化身體功能，同時少吃營養素不足的加工食品，降低身體負擔。

第三，多攝取高抗氧化及抗發炎食材，如新鮮蔬果來說，一天至少攝取三份蔬菜、兩份水果，種類盡量多元。為方便民眾記憶，每餐蔬菜整體份量約等同於飯量較佳，飯的部分可以用五穀雜糧取代白飯，強化免疫調節能力。

第四、應適時補充益生菌，好的腸胃健康可以提升免疫力。賴秀怡說，要提升免疫力還必須減壓、調節情緒，若有任何食物營養等疑問，仍可以諮詢營養師，「好的免疫力、抵抗力是養出來的」。

空汙、塵蟎 增呼吸道負擔

若要健康一整年，必須隨時注意戶外及室內空氣汙染 問題。台北醫學大學附設醫院胸腔內科主治醫師周百謙說，戶外空氣汙染包括PM10、PＭ2.5等懸浮微粒，其中PＭ2.5可直接進入肺泡危害健康；室內空氣汙染來自焚香拜神，或油漆剝落、裝潢的甲醛，或在家炒菜的油煙等，易對鼻腔、氣管、支氣管、肺臟等產生不好影響，輕則引起氣喘，嚴重則出現肺阻塞、慢性咳嗽，更可能導致肺癌。

此外，狗、貓皮屑及塵蟎、蟑螂等過敏 原，或居家環境過於潮濕而出現壁癌、空氣中瀰漫發霉氣味等，都會增加呼吸道負擔。而呼吸不順也會影響睡眠品質，若要維護呼吸道健康，就要處在汙染物最少、過敏原最少的環境。

周百謙說，建議民眾應隨時注意空氣品質監控數值，空汙嚴重時，盡量不要外出，即使要外出也應戴好口罩，避免激烈運動，降低汽車廢氣等引起肺癌的風險，同時防止過敏、氣喘。室內空汙方面，如過於潮濕可以開除濕機，也可使用空氣清淨機，建議應購買有品牌的清淨機，並定期更新濾網，使用時最好放在身邊，讓附近的空氣品質變好，避免吸入有害物質。