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6種豆製品 營養大不同

陳詩婷／台灣康寧醫院營養師
納豆。(本報資料照片)
納豆。(本報資料照片)

「豆魚蛋肉」是人體補充蛋白質的主要食物，大豆蛋白在人體的利用率高，且「零膽固醇」，適合所有人食用；不過，琳瑯滿目的豆製品，營養價值也大不同。

1.豆漿

豆漿由黃豆或黑豆經浸泡、加水研磨、煮沸過濾而成，蛋白質含量甚至比同分量的牛奶還高，而且沒有常見牛奶需擔心的乳糖、膽固醇等問題。自己攪打豆漿、不濾渣的營養價值最高；若要選購，則建議無糖或低糖豆漿，避免攝取過多糖分。

豆漿。(本報資料照片)
豆漿。(本報資料照片)

2.傳統豆腐（板豆腐）

板豆腐是豆漿加入凝固劑變性成固體，去除水分而成。添加石膏（硫酸鈣）的板豆腐，鈣質較多，可幫助維持牙齒、骨骼健康；添加鹽滷（氯化鎂）則可以補鎂，有助肌肉、神經、精神鎮定功能。

板豆腐。(本報資料照片)
板豆腐。(本報資料照片)

3.豆干

小吃店、滷味店必點的豆干，與傳統豆腐作法一樣，只是水分去除較多，在相同重量下，其蛋白質、鈣、鎂含量都比傳統豆腐多，營養密度更高。豆干允許添加食用色素，建議購買無添加色素的白色豆干更健康。

豆干。(本報資料照片)
豆干。(本報資料照片)

4.豆花

豆花製程與板豆腐一樣，只是石膏或鹽滷的比率較低，比豆腐保留更多水分。雖然吃豆花較健康，但選擇配料時，應盡量選擇綠豆、紅豆、花豆、愛玉、薏仁、地瓜、芋頭等天然食材；湯底建議無糖豆漿或牛奶取代糖水。

豆花。(本報資料照片)
豆花。(本報資料照片)

5.納豆

納豆是黃豆透過好菌發酵而成，有特殊氣味及黏性，保有黃豆的營養價值，還多出維生素K、蛋白酶、澱粉酶、脂酶及纖維素酶等各種酵素與益生菌。納豆所含納豆激酶（Nattokinase）被證實有助改善心血管健康。

6.沙拉油

又名大豆沙拉油，黃豆經脫殼、壓片後萃取，再經精煉、去除雜質製成，是經濟實惠的油品；主要含Omega-6的多元不飽和脂肪酸，是人體必需脂肪酸，適合簡單的油炒、油煎。不過，若Omega-6攝取過量，容易會造成發炎，平時應以其他富含Omega-3或9的油品搭配使用，如橄欖油、亞麻仁油等。

蛋白質 牛奶 肌肉

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