肉毒越打越失效 恐成尿失禁、中風醫療風險

根據調查顯示,施打有雜質的肉毒桿菌3次以上者,有高達8成的消費者反應效果遞減。醫界提醒,民眾若追求效果而增加劑量或縮短施打間隔時間,恐產生抗藥性,造成惡性循環。而且對於肉毒治療尿失禁、偏頭痛、中風 等疾病,恐會限制患者治療的選擇。

肉毒桿菌適應症越來越多

A型肉毒桿菌(BoNT-A)注射自1999年以來,一直是全球最普遍的醫美療程,應用在臨床治療也相當廣泛。肉毒桿菌素眾所周知的用途是經由放鬆肌肉 ,減少動態皺紋的效果;另外也擴展到改善膚況等用途;醫療方面則可用於尿失禁、偏頭痛、中風等。

A型肉毒桿菌臨床治療: 1.減少動態皺紋:抬頭紋、皺眉紋、魚尾紋 2.改善膚況:幫助臉部控油、膚質改善 3.醫療治療:尿失禁、偏頭痛、中風、痙攣性斜頸、肌肉筋孿、斜視和眼瞼痙

肉毒桿菌施作年輕化

隨著愛美女性增加,醫美年齡層逐漸年輕化。然而,根據2018、2021年在台灣的調查中發現,施打有雜質的肉毒桿菌3次以上者,有高達8成的消費者反應效果遞減。對比這2年的受測者,療效下降的比例從72%提高到75%,其中23%的受測者因功效遞減狀況停止使用肉毒桿菌。

而有一部分的消費者為了維持效果,不斷增加劑量與頻率,也反而更容易陷入抗藥性的惡性循環。若肉毒桿菌產生抗藥性,恐影響未來醫療照護。此議題受到國際醫美神經毒素使用倫理委員會(Aesthetic Council for Ethical use of Neurotoxin Delivery,ASCEND)以及全球免疫學者、神經毒素學者和醫師們的重視。

劑量與抗藥性爭議與日俱增

醫師高嘉懋說明,肉毒適應症變多,除了改善皺紋,也能夠舒緩偏頭痛血管擴張、肌肉張力的問題;以及改善中風患者神經調控不佳、括約肌不易控制的尿失禁問題。然而,亞太地區消費者數量增加、仿單外應用的擴大,導致A型肉毒桿菌的使用持續增加,而且消費者施打肉毒桿菌的年齡越來越早,使用肉毒的時間拉長,一旦產生抗藥性恐影響未來醫療效果。

德國免疫學專家Michael Martin博士說明,肉毒桿菌中含有的複合性蛋白或者沒有活性的神經毒素等,都是造成抗藥性的因素。再者,為了追求效果,近年來醫美用途的注射總劑量持續增加,已幾乎接近醫學 治療上使用。體內免疫系統不會辨別肉毒桿菌的要解決的個別部位問題,因此總劑量的增加讓其中含有的複合性蛋白也增加,因此造成抗藥性。尤其目前使用者的年齡層降低,若不注意肉毒桿菌抗藥性的潛在風險,未來勢必會成為醫療風險。

菲律賓Pacifico E. Calderon教授則表示,如果肉毒抗藥性的患者有使用肉毒產品治療慢性內科或神經系統疾病的需求,在臨床醫學治療上的影響可能非常嚴重。因為醫美療程施打肉毒桿菌造成的抗藥性,將可能限制患者治療疾病時的藥物選擇。他期許醫學界提高對免疫耐藥性問題的認識,並呼籲醫美業者進行徹底的臨床評估,告知消費者治療風險,並制定治療計劃以最大程度地降低風險,才有助於長期使用或未來治療的選擇。

避免抗藥性5項重點

1.累積施打劑量不超過300U(單位)

2.勿頻繁施打,建議間隔時間不短於8周,12-16周為佳

3.施打不同部位的時間點應錯開,避免一次打過量

4.施打成分較純淨的肉毒桿菌,可減少抗藥性之產生

5.若施打已無效,應休息4年再評估能否繼續療程

