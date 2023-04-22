我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瘋狂追韓星 500少女露宿街頭 滿是帳篷、睡袋、折疊椅

iPhone解鎖密碼外流救不回 竊賊靠1招永遠鎖死Apple ID

多吃豬腳、銀耳能養顏美容？小心無效還傷健康

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

養顏美容是女性熱衷的話題，除了塗抹的保養品，「吃的保養品」也是保養寵兒。不少女性認為吃豬腳、喝銀耳湯能夠攝取膠原蛋白。對此，台灣食品藥物管理署18日闢謠，指出「膠原蛋白多存在於動物中，植物不含膠原蛋白」。台灣國民健康署資料也顯示，豬蹄、雞爪等確實含有膠原蛋白，但分子量太大，吸收率並不高，而且容易吃進過多油脂，也應留意。

多喝銀耳湯可以補充膠原蛋白嗎？台灣食藥署在官方網站闢謠專區以專文說明，許多人認為銀耳富含「膠原蛋白」，不僅能養顏美容，對於皮膚、骨骼也大有益處。其實，銀耳屬於蔬菜類中的菇類，含有豐富的多醣體，脂肪與蛋白質含量不高。許多人以為銀耳含大量的膠原蛋白，實際上，膠原蛋白多存在於動物中，植物不含膠原蛋白。

若想靠吃來補充膠原蛋白，食藥署建議除了魚皮、軟骨之外，應多攝取豆類、魚類等優質蛋白質，加上豐富多元的蔬菜、水果、堅果等，均衡飲食對膠原蛋白的合成更有幫助。

豬蹄可補充膠原蛋白 但容易吃下過多油脂

坊間盛傳多吃富含膠原蛋白的食物，例如豬蹄、雞爪，能補充肌膚的膠原蛋白，讓皮膚Q彈，真的有這麼神奇嗎？

台灣國健署說明，豬蹄、雞爪等部位確實含有豐富的膠原蛋白，但其分子結構過於巨大，必須先經過人體消化吸收，且人體在合成膠原蛋白時，還需要其他營養素輔助，例如維生素C，並不能直接將食物中的膠原蛋白轉換成皮膚的膠原蛋白。此外，目前尚未有研究指出攝取「豬蹄」、「雞爪」等食物有幫助肌膚合成膠原蛋白的功效。

而且，豬蹄、雞爪等食物除了含有豐富的膠原蛋白，通常也含有較高量的油脂，如果大量攝取這些食材，反而會吃下過多的油脂與熱量，因此要注意攝取量，不要過度期待這些食物可以補充肌膚的膠原蛋白。

台灣國健署提醒，市面上有不少膠原蛋白膳食補充品，將豬皮、魚皮等部位先以酵素處理和純化後製成膠原蛋白補充品，在一些人體試驗中指出可以改善皮膚品質，但不見得人人適用。一般民眾若想要維持肌膚的健康，還是應該從均衡飲食著手，攝取充足的維生素及礦物質，提供肌膚足夠的抗氧化能力，也能減少發炎物質對肌膚的傷害。

膠原蛋白是什麼？

膠原蛋白是真皮中的重要成分，充足的膠原蛋白讓皮膚飽滿有彈性。膠原蛋白同時也是人體結締組織中的重要蛋白質，由甘胺酸(glycine)、羥脯胺酸(hydroxyproline)等胺基酸所組成的巨大分子結構，廣泛的存在於皮膚、血管、關節等部位，大約占蛋白質總量的25至35%、人體重量的6%。在人體扮演著黏合、支撐的重要角色。

【延伸閱讀】

謝欣穎懶得擦防曬，露營、遊墾丁保養全靠飲品　營養師分析常見三成份

新的一年如何鞏固免疫力？　營養師：掌握6種關鍵營養素


資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57522


喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

蛋白質 蔬菜 免疫力

上一則

「健身園藝」成新風潮 取代健身房還能對抗癡呆

下一則

膿疱性乾癬全身爆發潰爛 醫示警：宛如不定時炸彈

延伸閱讀

30多歲女吃減肥藥、膠原蛋白腳水腫 就醫竟是狼瘡性腎炎

30多歲女吃減肥藥、膠原蛋白腳水腫 就醫竟是狼瘡性腎炎
糖尿病控制不好 易罹患牙周病 機率是普通人3倍

糖尿病控制不好 易罹患牙周病 機率是普通人3倍
黑白集／老是狀況外 王美花、吳秀梅太失職

黑白集／老是狀況外 王美花、吳秀梅太失職
無P激瘦瓜子臉肌膚發光…張惠妹興奮直播 險釀墜海意外

無P激瘦瓜子臉肌膚發光…張惠妹興奮直播 險釀墜海意外

熱門新聞

66歲的李坤城日前因大腸癌過世，享壽66歲。（取材自臉書）

排便正常卻還是罹患大腸癌？ 醫曝最容易輕忽的兩件事

2023-04-11 05:38
做「毛巾牽拉」運動時，可坐在床上，膝蓋伸直，將毛巾繞過腳底，雙手抓著毛巾將腳底往身體的方向拉，1次15秒，重複10回合。（記者王昭月／攝影）

出國玩防腳底筋膜炎可做這3招 物治師更提醒要選對鞋

2023-04-15 04:58
一個人就醫情況日益普遍，但年長者獨自就醫的情景不免令人感到悲涼，長輩自己一人就醫約占兩成。示意圖。（本報資料照片）

老人獨自就醫成趨勢 網嘆：可悲的是沒錢、請不起看護

2023-04-17 05:09
圖片來源 ／健康醫療網

男嬰要割包皮嗎？包莖是什麼？醫傳授正確護理

2023-04-15 01:00
圖片來源 ／健康醫療網

牛蒡茶能降血壓、改善甲狀腺腫大 涼拌牛蒡蓮藕絲降血脂

2023-04-19 00:45
李麗青醫師表示20至50歲女性是甲狀腺亢進的高風險族群，如有症狀一定要盡早就醫。（大千綜合醫院提供）

甲狀腺亢進不治療 小心「風暴」來襲可能致命

2023-04-21 18:16

超人氣

更多 >
降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物

降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物
神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則

神童9歲高中畢業 父母教養秉持這3個原則
今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險
郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁

郭文貴提2500萬元保釋被駁回 恐面臨逾100年監禁
快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母

快看世界／華裔創即時翻譯通訊App 零障礙對話移民父母