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防足底筋膜炎 3招放鬆肌肉 更要選對鞋

王昭月
做「毛巾牽拉」運動時，可坐在床上，膝蓋伸直，將毛巾繞過腳底，雙手抓著毛巾將腳底往身體的方向拉，1次15秒，重複10回合。（記者王昭月／攝影）
做「毛巾牽拉」運動時，可坐在床上，膝蓋伸直，將毛巾繞過腳底，雙手抓著毛巾將腳底往身體的方向拉，1次15秒，重複10回合。（記者王昭月／攝影）

一名40歲女性日前出國自由行，回國後右後腳跟開始會痛，且剛起床時下床走的第一步特別痛，醫師診斷為足底筋膜炎！物理治療師提醒，外出旅遊也要避免長時間行走和站立，最好選擇穿包覆性和支撐性的鞋子出遊，且鞋墊注意不要過硬。

高雄活力得中山脊椎外科醫院復健室物理治療師陳慧瑩說，這名婦女自由行期間因長時間行走與站立，足底筋膜不斷受刺激而發炎，導致足底筋膜炎。

陳慧瑩表示，這種症狀若忽視不理會，以為休息就會好，長期下來有可能變成慢性發炎而長期疼痛，且造成足底筋膜纖維化，不可小覷。因此出遊時為避免腳後跟疼痛，除避免長時間行走和站立，最好選擇具包覆性和支撐性的鞋子，鞋墊也別太硬。

民眾為避免足底筋膜炎「找上門」，也可做毛巾牽拉、弘箭步及腳趾抓放等運動，達到放鬆肌肉的功效。做「毛巾牽拉」運動可坐在床上，膝蓋伸直，將毛巾繞過腳底，雙手抓著毛巾將腳底往身體的方向拉，一次15秒，重複十回合。

要放鬆小腿肌肉，可面向牆壁，雙手扶牆，一腳在前、膝蓋彎曲，一腳在後、膝蓋伸直，直...
要放鬆小腿肌肉，可面向牆壁，雙手扶牆，一腳在前、膝蓋彎曲，一腳在後、膝蓋伸直，直到後側腳的小腿有緊緊的牽拉感，再換腳做。（記者王昭月／攝影）

接著面向牆壁，雙手扶牆，一腳在前、膝蓋彎曲，一腳在後、膝蓋伸直，直到後側腳的小腿後側有緊緊的牽拉感，維持這個弓箭步動作15秒後，換腳再進行一次，重複10回合。最後坐在椅子上，地上放一塊布，腳踩在布上進行抓放15次，重複10回合，可達訓練足部功效。

坐在椅子上並於地上放一塊布，腳踩在布上進行抓放15次，重複10回合，可達到訓練足...
坐在椅子上並於地上放一塊布，腳踩在布上進行抓放15次，重複10回合，可達到訓練足部功效。（記者王昭月／攝影）

肌肉

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