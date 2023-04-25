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視覺復能 女嬰眼球從失焦到會追焦

劉明岩
彰化基督教醫院職能治療師廖涓佑運用特殊擺位輔具、特殊玩具及視覺訓練儀器等，為璿璿進行視覺復能訓練。（圖：彰基提供）
彰化基督教醫院職能治療師廖涓佑運用特殊擺位輔具、特殊玩具及視覺訓練儀器等，為璿璿進行視覺復能訓練。（圖：彰基提供）

17個月大的台灣女嬰璿璿，一出生就因染色體微小片段缺失，造成眼球外飄、震顫而失焦，幾乎是用雙手及聽覺去探索取物，經台灣彰化基督教醫院眼科部「視覺復能中心」診斷、治療，眼球已可追焦、配合手部精細動作取物，讓照顧她的媽媽非常感動與歡喜。

彰基指出，璿璿襁褓時期，經彰基兒童醫院「兒童發展中心」評估發現，她有粗大動作發展遲緩、肌肉無力、心臟肺動脈瓣狹窄及疑似聽力障礙等症狀，在加護病房接受長時間治療；快一歲時，家人發現璿璿眼睛震顫、眼球時常外飄，放在眼前的物品，幾乎是用雙手探索及聽覺來確認位置才能拿取，由復健醫學部轉介到「視覺復能中心」接受診治。

收治璿璿的彰基眼科部主治醫師黃雅琪指出，璿璿初診時，眼睛表現有明顯的眼球震顫及外斜視，隨著回診追蹤，眼球震顫有逐步地減緩，主要是外斜視和趨光的問題，目前以「視覺復能」治療為主，隨著她的發展，希望之後可以接受斜視的矯正手術

璿璿經一個多月的治療與復健後，視力有明顯進步，從原本用雙手探索取物，到眼睛可以對焦在物品上、以手指精細動作取物；眼神也從兩隻眼睛輪流視物，到可以雙眼一起對焦視物。職能治療師廖涓佑說：「璿璿真的進步很多，這不只是她自己努力嘗試，媽媽在家也非常認真的幫她復健！」

璿璿的媽媽印象最深刻的，就是治療師在板子上插了許多相同顏色的積木栓子，只穿插一個不同顏色的積木栓子，沒想到璿璿竟然可以把所有相同顏色栓子取下，留不同顏色的栓子。璿媽說：「雖然看起來不是很難的動作，但我完全沒想到她竟然可以做到！」看到女兒的進步，真得非常感動、也覺得未來很有希望。

璿媽呼籲所有家有特殊兒童的家庭不要放棄希望，讓專業醫護人員協助孩子，一定能看見他們的進步與發展。

彰基復健醫學部主任廖淑芬醫師表示，發展遲緩兒童沒有辦法配合做視力檢查或是去比視力表，因此常常會被延遲診斷，等到發現時可能都已經五、六歲，甚至更大，如果可以提早確定視覺和視力發展情況，對於未來療育會有很大幫助。

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