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突然臉麻嘴歪 竟是疱疹病毒惹禍

許政榆
黃啟訓指出，突然臉部麻木、嘴角歪斜、耳後出現異常水泡，要懷疑罹患疱疹病毒引起顏面神經麻痺。（圖：書田診所提供）
黃啟訓指出，突然臉部麻木、嘴角歪斜、耳後出現異常水泡，要懷疑罹患疱疹病毒引起顏面神經麻痺。（圖：書田診所提供）

病毒感染可能造成顏面神經麻痺！66歲陳先生罹患三高，某天晚餐突然左側舌頭麻木，起初不以為意，但幾個小時後竟出現左側臉部麻木、嘴角歪斜現象，立即急診就醫，醫師懷疑腦中風，安排頭部電腦斷層、核磁共振檢查，皆無明顯異常，因此開立口服藥物後回家觀察。

不料，隔日早晨他的症狀沒有改善，左耳後出現許多異常水泡，再轉至神經內科門診就醫，檢查後診斷為疱疹病毒引起的顏面神經麻痺，神經傳導檢查也證實，左側顏面神經傳導電位明顯下降，給予抗病毒藥物及類固醇，並安排後續復健治療，數周後症狀幾乎完全恢復。

台北書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓表示，顏面神經麻痺又稱「貝爾氏麻痹」，是一種急性顏面神經發炎，好發於春秋季，任何人都可能發生。其原因多與病毒感染有關，以帶狀疱疹病毒引起者最為複雜，除顏面神經麻痺外，常在外耳道與耳後出現紅疹與水泡。

貝爾氏麻痺是顏面周邊神經炎引起的單純臉部運動功能障礙，黃啟訓指出，主要會出現單側臉部肌肉無力、嘴角歪斜、眼睛無法完整閉合等現象，一般不會有感覺神經異常的麻木現象，可與腦中風做簡單區分。

黃啟訓說，極少數狀況下貝爾氏麻痺也會有感覺神經異常造成的臉部及舌頭麻現象，推測是病毒由顏面神經跨過神經節，進一步破壞三叉神經所造成，此時極容易與腦中風混淆，需要留意鑑別診斷。

貝爾氏麻痺的治療，黃啟訓指出，主要以類固醇、抗病毒藥物治療，配合復健治療，促進肌肉的功能恢復。若有眼睛無法完整閉合症狀時，要注意眼部保濕，適度使用人工淚液，以免角膜乾燥造成損傷。

黃啟訓提到，單純的顏面神經麻痺只要在急性期給予適當藥物，加上後續復健治療，近九成幾乎完全復元，屬於預後良好的疾病。

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