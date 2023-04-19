五十肩可以靠運動預防？復健科醫師破解4大迷思

圖片來源 ／健康醫療網

現代人工作壓力大又長期久坐，常常有肩頸痠痛的問題，有時甚至痠痛到無法將手舉高，因此認為自己有「五十肩」，也有許多人認為五十肩是肩膀久未活動造成的，所以可以靠運動來預防五十肩的問題。但這些真的正確嗎？復健科診所醫師蕭博隆來解答！

五十肩迷思一 肩膀痛舉不高就是五十肩？

所謂的「五十肩」其實是一個俗稱，在臨床上正式名稱為「沾黏性關節 囊炎」。當包覆肩膀關節的關節囊增厚、沾黏，會使病人的肩關節角度受限。因此，肩頸僵硬、疼痛是五十肩的常見症狀，但肩膀痠痛、手舉不高不一定就是五十肩。

蕭博隆醫師表示，很多人覺得肩膀痛舉不高就是五十肩，但其實醫療診斷上有較嚴謹的定義，須了解病患肩膀角度受限的比例、角度受限的大小，以及疼痛的型態、什麼時候開始疼痛、疼痛症狀維持多久，最後再輔助超音波檢查才能判斷是不是五十肩。

醫師也提到，五十肩有時會有病程的演進，因此剛開始1週左右，病患肩膀疼痛就醫，基本上應該很多醫師都沒辦法判斷是五十肩，但觀察一段時間，約1－2個月後，肩膀角度慢慢受限，配合病人年齡、慢性病情況，才有較高的機率能正確診斷。

五十肩迷思二 運動可以預防五十肩？

五十肩通常好發在50歲左右，女性較常見，而有慢性病或者肩頸曾受傷過的病人罹患五十肩的機率也較高。有些人認為，五十肩是因為肩頸長期維持在某個姿勢未活動造成的，因此，應該做運動以預防五十肩產生。

不過，蕭博隆醫師指出，我們可以靠運動來預防肩部疾病、肩部疼痛的發生，但說到五十肩的預防又是另外一個議題，因為五十肩不太能夠靠運動預防，有些人年紀到了沒有任何原因也是會有五十肩，會發生就是會發生。

他表示，靠運動可以預防的是創傷後、發炎後不小心傷到肩膀產生的次發型五十肩，這種情況才可以靠一些運動、姿勢矯正來預防。

五十肩迷思三 五十肩要開刀治療？

而關於五十肩的治療會根據不同時期的症狀進行不同治療。蕭博隆醫師提到，一開始處於發炎期，肩膀會疼痛但角度不一定會受限，這時可透過口服藥物，或是物理治療減少局部發炎、疼痛。

大約1－2個月後，過了發炎期疼痛程度減緩，但肩膀活動角度開始受限，病人常會抱怨手舉不高，或穿脫衣服變得很麻煩。

蕭博隆醫師表示，這時以沾黏問題為主，因此會由物理治療師做關節鬆動、牽拉的治療，或注射治療，在關節裡注射生理食鹽水或葡萄糖水將沾黏部位撐開，也就是所謂的「關節擴張術」，通常會針對較頑強的沾黏，或其他保守治療效果不佳的個案使用。

五十肩迷思四 五十肩要熱敷？

冰敷、熱敷對於肩頸痠痛也有改善的效果，一般教科書上都會寫在受傷後的前48小時應該冰敷，48小時後才可以熱敷，但五十肩到底該冰敷還是熱敷呢？蕭博隆醫師表示，站在修復的觀點上，修復需要養分，而養分是由血液運送，所以絕大部分的情況會鼓勵「溫熱敷」，提升血液的循環。

但是也有例外，蕭博隆醫師提到，少數的情況下有明顯發炎，或者剛受傷肩膀非常疼痛的時候，處於急性發炎期可以短暫的冰敷一陣子，但之後要盡早回到溫熱敷，循環增加，恢復才會比較快。

而「急性發炎期」的定義，醫師指出，這由病人的感覺來判斷，如果是痛到連動都不敢動的程度就建議先冰敷，如果還可以動，但某些角度不太舒服，即使傷害剛發生一樣可以熱敷處理。

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資料來源：健康醫療網

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